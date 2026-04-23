Анонсы: OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы

23.04.2026, MForum.ru

OnePlus официально представил часы Watch 4, разместив данные о них на своем сайте. Главные особенности — титановый корпус, защита MIL-STD-810H, полная устойчивость к морской воде и работа под управлением Wear OS 6.

Watch 4 получили цельнометаллический титановый корпус. Доступны два цвета: Evergreen Titanium (серебристый с зеленым ремешком) и Midnight Titanium (темный с серым ремешком). Размеры: 47.4×47.4×11 мм. Вес без ремешка — 43 г, с ремешком — 68 г.

Часы "соответствуют военным стандартам MIL-STD-810H", поддерживают работу влажными руками, а также "полную устойчивость к коррозии в морской воде". Говоря языком стандартов речь идет об 5ATM, IP68, IP69 (пыль, вода, погружение, горячие струи).

LTPO OLED-экран, разрешением 466×466 пикселей и пиковой яркостью 3000 нит, и защищен сапфировым стеклом.

Часы работают на Snapdragon Wear W5 в паре с низкопотребляющим чипом BES2800 (экономит заряд в режиме ожидания). Оперативная память — 2 ГБ, встроенная — 32 ГБ. Программное обеспечение — Wear OS 6 с оболочкой OxygenOS Watch 8.

Аккумулятор емкостью 646 мАч заряжается за 75 минут (7.5 Вт). OnePlus обещает до 16 дней в режиме энергосбережения и до 5 дней в смарт-режиме.

В наличии более 100 встроенных спортивных режимов (6 типов поддерживают автоматическое распознавание). Датчики: акселерометр, гироскоп, пульс, кислород в крови, температура запястья, геомагнитный, освещенности, давления.

Двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, двухдиапазонный GPS с поддержкой BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS. NFC с платежами через Google Wallet.

Внимательные заметили: OnePlus Watch 4 — это ребрендинг Oppo Watch X3, выпущенных в Китае в прошлом месяце. По сравнению с OnePlus Watch 3 изменения минимальны: корпус теперь титановый (вместо нержавеющей стали), часы стали легче и чуть тоньше, экран ярче, а батарея — на 2 мАч меньше. Самое заметное улучшение — переход на Wear OS 6. Однако, OnePlus пока не указала цену и точную дату выхода.

OnePlus Watch 4 — это не революция, а эволюция. Титановый корпус делает часы легче и премиальнее, а Wear OS 6 обеспечивает актуальное ПО на годы вперед.

Главный недостаток — это все еще ребрендинг Oppo Watch X3. OnePlus не разрабатывает собственные часы, а использует платформу Oppo. Для большинства пользователей это не имеет значения, но энтузиасты могут расстроиться.

Защита MIL-STD-810H и IP69 в сочетании с титановым корпусом делают Watch 4 отличным выбором для активного отдыха и работы в тяжелых условиях.

Время работы (5–16 дней) — хороший показатель для умных часов на Wear OS. Большинство конкурентов (Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch) работают 1–3 дня.

Главный вопрос — цена. Если OnePlus удержит стоимость в районе 300–350 долларов (как у Watch 3), часы станут отличной альтернативой Samsung Galaxy Watch Ultra (дороже) и Google Pixel Watch (менее прочные). Если цена поднимется до 400+, то многие могут присмотреться к более интересным вариантам.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

