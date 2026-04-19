Мобильная связь: 6G - Samsung и Orange высказывают обоснованный скепсис в отношении нового "жэ"

MForum.ru
19.04.2026,
Телеком-отрасль устала от череды "же", переход к 6G должен быть плавным и, в основном, программным.
Прекрасная публикация на Light Reading, которую я рекомендую прочесть целиком в оригинале. А чтобы сподвигнуть вас на это, вот основные тезисы:
1. Отрасль разочарована в 5G, так как обещанные сценарии (дистанционная хирургия, подключённые автомобили) не реализовались. Это вызывает апатию в отношении будущего перехода 6G.
2. Мнение Samsung Networks: Не стоит ожидать всплеска инвестиций в связи с 6G - придется ориентироваться на стабильные капиталовложения («от выручки»). 5G уже решило ключевые технические проблемы (за счет перехода к массовому MIMO и высоким частотам), поэтому 6G не станет новым поколением, будет, скорее, эволюцией. Операторы не хотят массового апгрейда, они хотят «активировать» 6G программно, а не закупать и устанавливать новое оборудование.
3. Позиция Orange: Выступают против «G-парадигмы», считая, что смена поколений превратилась в маркетинг, это более - не технологическая необходимость. Выделение регуляторами новых частот обеспечивает инкрементальное, не «поколенческое» улучшение. Призывают к «непрерывности» улучшений сетей, а не к попыткам формировать какие-то во-многом искусственные пороги.
4. Недостаточно развитие технологий. Ожидается, что сети 6G будет использовать ту же базовую технологию OFDM, что и сети 4G и 5G. Основное отличие скорее всего сведется к работе в более высоких частотах (6 ГГц и mmWave), разве это позволяет говорить о новом поколении сотовой связи?
5. Экономика и бизнес: Операторы на этапе 5G осознали, что инвестиции в новые стандарты не гарантируют их возврата, более того, у многих из них ARPU падает. 6G тоже не вызовет бума расходов. Ericsson уже сокращает персонал в ожидании падения выручки от продаж оборудования. Так в чем смысл для операторов существенно тратиться на внедрение 6G?
6. С одной стороны в ETSI не спешат с ранней фиксацией стандарта, чтобы не заблокировать будущие возможности. Вместе с тем, быстрое развитие ИИ плохо вписывается в затянутые процедуры стандартизации.
7. Рост восходящего трафика из-за ИИ и носимых устройств (умные очки) потенциально может потребовать инвестиций, но эффект, вероятно, будет ограниченным, а общий рост трафика замедляется по данным большинства операторов. Возможностей сетей 5G (включая низкоорбитальные) может еще долго хватать на обслуживание медленного роста трафика
💎 Итого: Руководители ряда ведущих вендоров и операторов на сегодняшний день не видят в 6G революционного потенциала. Они надеются на то, что речь пойдет об эволюционном обновлении сетей (прежде всего, программного обеспечения) без массовой замены оборудования, с акцентом на программную активацию. На то , что инвестиционный цикл станет более плавным, без традиционного «всплеска». Если так и будет, отрасль, возможно, перейдет от «G-парадигмы» к непрерывному эволюционному развитию.
--
теги: телеком мобильная связь шестое поколение мнения тренды
--
