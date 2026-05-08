Мобильная связь: Билайн в Тюменской области - покрытие 4G и домашний интернет расширены в восьми жилых комплексах

08.05.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, Билайн установил новые базовые станции вблизи восьми жилых комплексов Тюмени: «Дивный квартал у озера», «Краснолесье», «Мозаика Парк», «Никольский», «Ново Комарово», «Озерный Парк», «Окинава» и «Фатера».

В компании отмечают, что эти жилые массивы отличаются плотной застройкой, что создавало высокую нагрузку на ранее развернутую инфраструктуру за счет большого числа пользователей на сравнительно небольшой объем пространства. Запуск дополнительного оборудования позволил оптимизировать работу сети.

В результате модернизации расширен также охват фиксированной сети Билайна: жители двух ЖК - «Краснолесье» и «Ново Комарово» - получили возможность подключить домашний интернет со скоростью до 600 Мбит/с.

«Команда филиала планомерно развивает мобильную и фиксированную сети в городе. Только за первые месяцы этого года мы расширили охват 4G и доступность домашнего интернета для нескольких тысяч горожан», - комментирует директор Тюменского отделения Билайна Андрей Тихонов.

