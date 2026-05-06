Мобильная связь. Регионы: Билайн в Костромской области - покрытие 4G расширено в семи деревнях

06.05.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, Билайн модернизировал оборудование или запустил новые базовые станции в населённых пунктах Зарубино, Коряково (Костромской район), Знаменка (вблизи трассы Мантурово – Шарья), Парфеньево (Парфеньевский район), Сидоровское (у Волгореченска), а также в Кренево (Буйский район) и Оголихино (Нерехтинский район). В двух последних деревнях 4G-интернет появился впервые.

Базовая станция в Парфеньево позволила разгрузить сеть и улучшить качество связи в нижней части посёлка. Улучшения также коснулись коттеджного посёлка «Экоград» и участков трассы М-8. «Мы последовательно развиваем сеть в Костромской области, в том числе в небольших населённых пунктах», - отметил директор Костромского отделения Билайна Павел Шаркунов. Ранее Билайн провёл рефарминг в регионе, что, по данным оператора, позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 45%. -- теги: мобильная связь развитие сетей Костромская область --

© Алексей Бойко, MForum.ru

