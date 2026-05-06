Мобильная связь. Регионы: Билайн в Костромской области - покрытие 4G расширено в семи деревнях

MForum.ru
06.05.2026,
Как сообщает оператор, Билайн модернизировал оборудование или запустил новые базовые станции в населённых пунктах Зарубино, Коряково (Костромской район), Знаменка (вблизи трассы Мантурово – Шарья), Парфеньево (Парфеньевский район), Сидоровское (у Волгореченска), а также в Кренево (Буйский район) и Оголихино (Нерехтинский район). В двух последних деревнях 4G-интернет появился впервые.
Базовая станция в Парфеньево позволила разгрузить сеть и улучшить качество связи в нижней части посёлка. Улучшения также коснулись коттеджного посёлка «Экоград» и участков трассы М-8.
«Мы последовательно развиваем сеть в Костромской области, в том числе в небольших населённых пунктах», - отметил директор Костромского отделения Билайна Павел Шаркунов.
Ранее Билайн провёл рефарминг в регионе, что, по данным оператора, позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 45%.
--
теги: мобильная связь развитие сетей Костромская область
--
Публикации по теме:
06.05. Билайн в Костромской области - покрытие 4G расширено в семи деревнях
05.12. МегаФон в Костромской области - в Нерехте ускорили LTE
07.04. Билайн запустил сеть 4G/LTE еще в 13 малых населенных пунктах Костромской области
20.02. Билайн в Костромской области - новые базовые станции установлены в Костроме и в деревне Середняя
22.11. МегаФон в Костромской области ускорил интернет на автотрассах
15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах
27.09. МегаФон в Костромской области - LTE доступ получили еще 22 населенных пункта области
18.07. МегаФон в Костромской области: LTE запущен в 5 райцентрах
16.05. МегаФон в Костромской области - улучшена связь в Макарьеве и Мантурово на автотрассе Кострома-Пермь
06.05. МегаФон в Костромской области - в поселках под Костромой ускорили интернет
02.03. МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России
13.11. Российские операторы продолжают работы по модернизации сетей
22.12. МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing
13.04. DIVIZION выходит в Костромскую область
06.05. Мировой рынок полупроводников в 2025 году вырос на 26% до $796 млрд
06.05. T2 импортзаместила решение PCRF разработкой Bercut
06.05. Билайн в Костромской области - покрытие 4G расширено в семи деревнях
06.05. Сеть 4G МегаФон запущена с использованием нового оборудования в селе Берт-Даг в Тыве
06.05. МТС в Магаданской области - indoor-покрытие LTE развернуто в аэропорту Магадана
05.05. Спутниковая связь с низкой орбиты - дайджест
05.05. SEMI сообщает о росте мировых поставок кремниевых пластин на 13% в годовом исчислении в 1q2026
05.05. Cerebras планирует привлечь $3.5 млрд в ходе IPO
05.05. МегаФон в Ставропольском крае - связь улучшена на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск
05.05. Минцифры сочло маркировку решений на основе открытого кода преждевременной
05.05. Билайн назвал лидеров рейтинга ИИ в России
05.05. Selectel займется ИИ еще более активно
05.05. С 5 по 9 мая мобильный интернет в столице могут ограничивать не только в центре
05.05. О сбоях в работе мобильного интернета сообщают из Санкт-Петербурга
05.05. МТС в Нижегородской области - сеть LTE расширена новым оборудованием в 25 населённых пунктах округа Шахунья
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов