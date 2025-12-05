Развитие сетей: МегаФон в Костромской области - в Нерехте ускорили LTE

05.12.2025, MForum.ru

Оператор сообщает, что были построены новые телеком-объекты в старинном городе Костромской области - в Нерехте. Новое оборудование работает в стандарте 4G/LTE, обеспечивая около 20 тысяч жителей. По данным МегаФон, доступные скорости мобильного интернета могут достигать 50 Мбит/с.

Нерехта — небольшой город, известный в дореволюционной России своим солеваренным и ткацким промыслами — находится на юго-западе Костромской области рядом с одноименной железнодорожной станцией. Инженеры оператора ввели в эксплуатацию новое телеком-оборудование в историческом центре города и на его окраинах.

Новое качество мобильного интернета стало доступно не только в историческом городе, в зону улучшения попали еще пять локаций Нерехтского района: деревни Климушино и Уланиха, а также села Григорцево, Федоровское и Воскресенское, где суммарно проживает около тысячи человек. Инженеры МегаФона построили новые и модернизировали существующие базовые станции, увеличив зону покрытия и скорость мобильного интернета примерно на треть: максимальная скорость передачи данных, как утверждает компания, теперь может достигать 40 Мбит⁄с.

«Для жителей крупных городов стабильная сотовая связь и быстрый интернет уже давно являются привычной повседневностью наряду с доступностью общественного транспорта, центральным водоснабжением и отоплением. Важно, чтобы у всех жителей Костромской области были равные возможности пользоваться всеми современными цифровыми технологиями и услугами в комфортных условиях. Поэтому обеспечение мобильной связью четвертого поколения жителей небольших райцентров — это важная задача, которую мы планомерно решаем», — считает Александр Мартынов, директор МегаФона в Костромской области.

