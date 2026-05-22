Мобильная связь: T2 начинает подключать БС в Москве с помощью ВОЛС

22.05.2026, MForum.ru

T2 меняет подход к стратегии строительства сети сотовой связи в Москве. Новые БС компания будет подключать с помощью ВОЛС, что позволит существенно повысить качество услуг, прежде всего за счет роста пропускной способности сети и ее отказоустойчивости. Улучшения постепенно коснутся миллионов столичных абонентов. Первые такие сайты начнут появляться в августе 2026 года, а в 2027 году проект будет масштабирован, - обещает компания.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона «Москва» Т2:

«Строительство радиорелейных линий в текущих условиях отличается особой дороговизной и меньшей емкостью по сравнению с ВОЛС. Таким образом, переход на собственное оптоволокно становится важным фактором оптимизации. Мы сосредоточились на выполнении новой для нас задачи, которая, с одной стороны, позволит и дальше обеспечивать качественное предоставление услуг связи в Москве, а с другой стороны, высвободит ресурсы оборудования для поддержания темпов стройки. Помимо прочего, ВОЛС – это вклад в будущее развитие связи, оптоволокно необходимо для полноценного развертывания сетей пятого поколения и плотного покрытия IoT».

Начну комментарий с небольшого пояснения в общем-то общеизвестных профильному читателю вещей.

На сегодняшний день принято подключать базовые станции сотовой связи, по сути, тремя основными способами: с помощью радиорелейных линий «по воздуху», с помощью оптоволокна (волоконно-оптических линий связи, ВОЛС), а также через терминалы спутниковой связи – те же радиорелейные линки, только не «по-горизонтали», а «по-вертикали».

🔹 Первый способ, основанный на использовании РРЛ, как правило, самый бюджетный, и потому широко практикуется операторами. С одной стороны, современные РРЛ могут обеспечить приличную пропускную способность. С другой стороны, параметры линии не всегда устойчивы зависят от погодных условий (дождя, порывистого ветра) и даже времени года, например, летом, радиолуч может перекрыть листва деревьев, заметно снизив пропускную способность канала. В итоге средние скорости в сети, которая использует в основном РРЛ-транспорт, как правило, ниже, чем в сетях с комбинированным подключением. Особенно, по сравнению с сетями, где используется в основном ВОЛС-транспорт.

🔹 Второй способ – самый надежный, при соблюдении требований к резервированию линий, и обеспечивает самую большую пропускную способность, а также снижение задержек и независимость от погоды. Но подведение ВОЛС к каждому сайту с БС – дело не дешевое, особенно с учетом современных требований по скрытому (прежде всего подземному) размещению линий.

🔹 Третий способ пока что редко используется в городах. Да и в целом, в России нет своего Starlink, чтобы ожидать распространенности спутникового подключения базовых станций. В России подключение БС через спутник практикуется в основном в B2B-кейсах на удаленных от городов площадках. Если у Бюро 1440 получится развернуть свою группировку, это, вероятно, расширит практику спутниковых подключений. Но пока что ВОЛС в городе – это лучший вариант подключения БС.

💎 Решение, которое приняли в T2, я всячески приветствую. Хочется верить, что это обеспечит рост средних скоростей в этой сети, и не окажет заметного влияния на стоимость услуг. Важно отметить также то, что оптоволоконные линии до каждой площадки с БС - это важный и необходимый задел для 5G и 6G. А какие бы заторы в развитии телекома (временные?) у нас не происходили – это не повод не готовится к внедрению технологий связи новых поколений.

