Мобильная связь: Российский ИИ GigaChat планируют перевести на китайские чипы?

22.05.2026, MForum.ru

Очередные регуляторные воздействия еще не созрели до принятия. Но, исходя из обсуждаемой сейчас редакции поправок, дело идет к тому, что вновь вырастут расходы многих участников рынка, не только бизнесов, но и банков, финансовых организаций - на звонки клиентам. В частности, предлагается ввести плату за пропуск массовых вызовов (роботизированных обзвонов и автоматизированных обзвонов из колл-центров). Тему обсуждают Ведомости.

Оговаривается, что госорганы, подведомственные им структуры, банки и финансовые организации будут освобождены от оплаты за звонки, которые выполняются в соответствии с требованиями законодательства. Во всех остальных случаях будет действовать тариф.

Сразу же возникает вопрос – а кто и каким образом может определить, соответствует ли звонок «требованиям законодательства»? Об этом заявит вызывающая сторона (но кто проверит, что звонок таким и является)? Это должен определить оператор – «шестым чувством» или нарушив тайну связи? Или все будет отдано на откуп абонентам, которые смогут жаловаться на звонки, которые они сочтут рекламными – но кто будет проверять все эти жалобы, и кто проверит проверяющих?

В России с 1 сентября 2025 года уже действует право абонента запрещать массовые вызовы, включая полезные (и «полезные») сервисные звонки банков. Пока что из под определения «массовых» выведены лишь звонки, которые являются обязанностью по закону, например, оповещения о ЧС. Звонки по договору клиента, например, с банком, скажем, информирование о задолженности, антифрод-процедуры, планируется объявить массовыми и платными - 0.25 рубля за попытку.

Плату предлагается брать даже за попытку вызова, который заведомо не дойдет, например, до абонентов, которые установили самозапрет. Это, как если бы вы должны были заплатить за пользование лифтом, который не работает, лишь по факту, что нажали на кнопку его вызова на этаж. Или, как если бы вы вызвали такси, но водитель, отказавшись вас везти, тем не менее, взял бы с вас плату за проезд. Удивительная идея.

Идея собрать денег, заодно уменьшив объемы «холодной рекламы», понятна. Реклама раздражает – мне вот, например, который год названивают какие-то странные люди раз за разом предлагая попробовать научиться петь. А также звонят с попытками поучаствовать в опросах – хотя я никогда в них не участвую. Звонят «партнеры банка» с различными предложениями. Звонят мошенники с информацией о «замене домофона» и «сбое данных» на Госуслугах. Несмотря на все «принятые меры», хотя в целом таких звонков стало меньше. Не уверен, что мошенников и рекламщиков остановит необходимость заплатить 25 копеек за попытку вызова. А вот вред от нововведения, в его предлагаемом формате, вполне может превысить потенциальную пользу. Может быть с новыми регуляторными мерами не стоит спешить?

