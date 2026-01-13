Регулирование. Мобильная связь: Штрафы за продажу SIM-карт «с нарушениями» повысят, а операторы связи станут отвечать за работу узлов ГИС Антифрод

13.01.2026, MForum.ru

Еще большие штрафы, от 0.5 млн до 1 млн вместо текущих 0.3 – 0.5 млн, Минцифры предлагает ввести за продажу SIM-карт «в неположенных местах» (например, в «нестационарных объектах»), сообщают Ведомости. А еще предлагается ввести штрафы «за непостоянное функционирование узлов ГИС Антифрод». Так в Минцифры выполняют поручение президента РФ. Соответствующие поправки в КоАП вскоре примет Госдума.

Обе инициативы вызывают вопросы.

🔹 Продажа SIM-карт

Места продаж SIM-карт уже прописаны в законодательстве. Это должен быть «стационарный торговый объект», где оборудовано более 1 рабочего места, где присутствует уполномоченное лицо оператора или агента, есть средства видеофиксации действий продавца и покупателей со сроком хранения записей в течение не менее 30 дней. Прямо запрещено заключение договоров в нестационарных объектах (палатки, лотки и т.п.).

В целом формулировка «установленные места» создает риски для операторов – регулятор при желании может толковать это понятие в широких пределах.

В частности, если в подзаконных актах прямо не пропишут маркетплейсы (чего пока что не наблюдается), то продажа SIM-карт через них может оказаться нарушением. Впрочем, у юристов, похоже нет единого мнения об этом.

Принципиальный момент – карта должна продаваться неактивированной, а процедура активации должна включать идентификацию клиента по биометрии, через Госключ или усиленную ЭЦП.

Хуже с «непрофильной розницей». Даже в отсутствии прямого запрета, использование «неконтролируемых каналов дистрибуции» может быть сочтено неправомерным.

🔹 Контроль за работой ГИС Антифрод

Текущая ситуация признана неудовлетворительной, поскольку в 2025 году более 113.4 млн вызовов было пропущено без верификации со ссылкой на «недоступность узлов верификации».

Поскольку операторы не были обязаны «обеспечивать функционирование узлов верификации в круглосуточном и ежедневном режиме», они не сильно переживали в ситуациях, когда возникала «недоступность». Теперь эту «лазейку» намереваются закрыть, возложив на операторов обязанности по контролю доступности узлов верификации.

Это нововведение потребует от операторов новых дополнительных затрат. На поддержание работы узлов верификации, и на неизбежные штрафы. В законе не прописаны «допустимые отклонения», а значит при желании чиновников штраф можно будет выписать даже за кратковременные сбои – практически неизбежные, ведь речь идет об IT-системах, вероятность работы которых близка к 100%, но практически никогда не достигает этого показателя.

Несколько удивительно, что операторам связи предлагается выступать гарантами работы государственных систем мониторинга трафика – но именно так на текущий момент выглядит государственная инициатива.

Выдержат ли операторские бизнес-модели очередной этап роста давления на них?

