Регулирование. Мобильная связь: Штрафы за продажу SIM-карт «с нарушениями» повысят, а операторы связи станут отвечать за работу узлов ГИС Антифрод

MForum.ru

Регулирование. Мобильная связь: Штрафы за продажу SIM-карт «с нарушениями» повысят, а операторы связи станут отвечать за работу узлов ГИС Антифрод

13.01.2026, MForum.ru

Еще большие штрафы, от 0.5 млн до 1 млн вместо текущих 0.3 – 0.5 млн, Минцифры предлагает ввести за продажу SIM-карт «в неположенных местах» (например, в «нестационарных объектах»), сообщают Ведомости. А еще предлагается ввести штрафы «за непостоянное функционирование узлов ГИС Антифрод». Так в Минцифры выполняют поручение президента РФ. Соответствующие поправки в КоАП вскоре примет Госдума.

Обе инициативы вызывают вопросы.

🔹 Продажа SIM-карт

Места продаж SIM-карт уже прописаны в законодательстве. Это должен быть «стационарный торговый объект», где оборудовано более 1 рабочего места, где присутствует уполномоченное лицо оператора или агента, есть средства видеофиксации действий продавца и покупателей со сроком хранения записей в течение не менее 30 дней. Прямо запрещено заключение договоров в нестационарных объектах (палатки, лотки и т.п.).

В целом формулировка «установленные места» создает риски для операторов – регулятор при желании может толковать это понятие в широких пределах.

В частности, если в подзаконных актах прямо не пропишут маркетплейсы (чего пока что не наблюдается), то продажа SIM-карт через них может оказаться нарушением. Впрочем, у юристов, похоже нет единого мнения об этом.

Принципиальный момент – карта должна продаваться неактивированной, а процедура активации должна включать идентификацию клиента по биометрии, через Госключ или усиленную ЭЦП.

Хуже с «непрофильной розницей». Даже в отсутствии прямого запрета, использование «неконтролируемых каналов дистрибуции» может быть сочтено неправомерным.

🔹 Контроль за работой ГИС Антифрод

Текущая ситуация признана неудовлетворительной, поскольку в 2025 году более 113.4 млн вызовов было пропущено без верификации со ссылкой на «недоступность узлов верификации».

Поскольку операторы не были обязаны «обеспечивать функционирование узлов верификации в круглосуточном и ежедневном режиме», они не сильно переживали в ситуациях, когда возникала «недоступность». Теперь эту «лазейку» намереваются закрыть, возложив на операторов обязанности по контролю доступности узлов верификации.

Это нововведение потребует от операторов новых дополнительных затрат. На поддержание работы узлов верификации, и на неизбежные штрафы. В законе не прописаны «допустимые отклонения», а значит при желании чиновников штраф можно будет выписать даже за кратковременные сбои – практически неизбежные, ведь речь идет об IT-системах, вероятность работы которых близка к 100%, но практически никогда не достигает этого показателя.

Несколько удивительно, что операторам связи предлагается выступать гарантами работы государственных систем мониторинга трафика – но именно так на текущий момент выглядит государственная инициатива.

Выдержат ли операторские бизнес-модели очередной этап роста давления на них?

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: сотовая связь мобильная связь регулирование штрафы продажа SIM-карт SIM-карты узлы ГИС Антифрод законодательные инициативы Минцифры

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

31.08. [Новости компаний] OTT: Операторы мобильной связи Бразилии попросят правительство защитить их от WhatsUp / MForum.ru

29.11. [Новости компаний] Регулирование: Михаил Шамолин, МТС, "Регулятор должен заниматься развитием отрасли!" / MForum.ru

28.11. [Новости компаний] Регулирование: Гульнара Хасьянова, «Скай Линк», "На мой взгляд, это сильный перекос в регулировании" / MForum.ru

13.11. [Новости компаний]  Интервью: «Это огромное непаханое поле», — Михаил Шамолин, президент компании «Мобильные телесистемы» (МТС) / "Ведомости"

09.06. [Новости компаний]  Встречи. Russia & CIS Com: Лицензирование WiMAX в Иране / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru

13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru

09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru

08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru

07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru

07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru

03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru

03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru

30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: