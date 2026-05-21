Цифровизация: МТС помогла с автоматизацией работы Кадрового центра Работа России в Магадане

21.05.2026, MForum.ru

Оператор предоставил программно-аппаратные комплексы и ПО, позволяющее проводить оцифровку массивного бумажного архива и последующую работу с ним: редактирование, аналитику, автоматизированную каталогизацию документов. В ближайшее время такие комплексы поступят в 8 территориальных подразделений Центра занятости населения Магаданской области.

Цифровизация и автоматизация упрощает работу с документами, повышают оперативность, снижают вероятность потери или повреждения документов. А применение специальных фильтров в редакторе позволяет увеличить читаемость материалов с выцветающими чернилами.

«Технологическая цифровизация элементов работы социальных организаций позволяет выстроить доверительную модель между сотрудниками учреждений, автоматизировать рутинные процессы, ускорить и качественно повысить обработку запросов и обеспечить эффективное взаимодействие. Совместно с Центром занятости населения мы смогли внедрить ряд современных решений, которые значительно облегчили работу специалистов, а соискателям стало комфортнее и оперативнее получать консультации и запрашивать необходимые данные», – рассказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

«Программно-аппаратный комплекс для оцифровки архивов мы получили совсем недавно, однако уже активно приступили к переводу документов в электронный вид. На сегодняшний день оцифровано 69 архивных дел, и это только начало большого пути. Перед нами стоит по-настоящему масштабная задача: за 35 лет работы Кадрового центра созданы и хранятся десятки тысяч бумажных носителей. Ежегодно прибывает порядка 3 тысяч новых, и с каждым годом этот объём только растёт. Хранение, поиск и обработка такого массива информации на бумаге становятся всё более трудоёмкими. Именно поэтому переход на цифровой формат работы - не просто современная тенденция, а необходимое условие для повышения эффективности», - рассказал первый заместитель директора ГКУ ЦЗН Магаданской области Алексей Харламов.

