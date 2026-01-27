Искусственный интеллект: Вымпелком и red_med_robot создают СП в области ИИ-агентов

MForum.ru
Альянс нацелен на создание промышленной платформы для разработки и массового внедрения агентного ИИ нового поколения.
Предприятие создано на базе платформы Билайна Venture Building (англ. – «создание венчурных проектов»), которая занимается инвестициями в молодые и быстрорастущие компании. Его цель – разработка и масштабирование агентных ИИ-систем нового поколения: устойчивых решений, которые повышают автономность и надежность бизнес-процессов и дают измеримый эффект для компаний. Фокусом нового предприятия станет переход от экспериментального использования ИИ к промышленному применению, при котором ИИ-системы берут на себя выполнение и координацию задач в реальных бизнес-контурaх.
В частности, будут разрабатываться и масштабироваться цифровые сотрудники и ассистенты (ИИ-агенты), способные не просто отвечать на запросы, а автономно выполнять задачи, взаимодействовать друг с другом и встраиваться в реальные бизнес-процессы.
Партнёрство объединяет экспертизу Билайна как индустриального лидера с обширной клиентской базой, венчурной экспертизой и каналами дистрибуции, а также экспертизу red_mad_robot как бизнес- и технологического партнера – в области агентных архитектур, создания и масштабирования ИИ-продуктов и создания новых технологических бизнесов.
Ключевые фокусы совместного предприятия:
ИИ-агенты в e-commerce (электронная торговля): мультиагентные системы для автоматизации операционных задач, от поддержки продавцов до управления сложными цепочками действий.
Цифровые помощники: ИИ-решения, которые берут на себя рутинные и операционные задачи внутри бизнес-процессов, помогая сотрудникам быстрее принимать решения, работать с данными и фокусироваться на задачах, требующих человеческой экспертизы.
IT4IT (открытый стандарт и референсная архитектура управления ИТ) и инфраструктурные ИИ-решения: продукты для повышения эффективности внутренних IT-контуров и цифровых платформ.
Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:
«Создание совместного предприятия – закономерный этап нашей стратегической коллаборации с red_mad_robot. Рынок ИИ созрел для перехода от демонстрационных возможностей к промышленным сценариям, и мы видим себя активным его участником в части развития пользовательских сервисов и сервисов поддержки бизнеса. Объединяя наши экосистемы и экспертизу, мы создаём не просто продукт, а полноценную фабрику по запуску надежных, масштабируемых решений, которые ориентированы на конкретные задачи закрытия кадрового дефицита в организациях и будут менять стандарты операционной эффективности для компаний в России».
Алексей Макин, основатель red_mad_robot:
«Для нас это партнёрство – не про отдельные ИИ-кейсы, а про запуск нового класса технологических решений. red_mad_robot много лет занимается созданием и масштабированием цифровых сервисов, и сегодня мы видим переход к следующей эре – агентной экономике интеллектуальных систем. Если 10–15 лет назад ключевым этапом была цифровизация и развитие мобильных приложений, то сейчас таким этапом становятся автономные ИИ-системы. Наша задача в СП – выстроить устойчивую технологическую и операционную модель, которая позволит превращать этот переход в массовые, работающие и масштабируемые решения для бизнеса».
Команда СП начала проводить исследования рынка и внедрять пилотные разработки. Предполагается, что предприятие будет работать по модели «фабрики запусков», не ограничиваясь одним флагманским продуктом.
«Билайн – прогрессивная инновационная компания, которая продвигает предпринимательский подход в бизнесе, открыта к партнёрствам формирует платформу для развития предпринимательства на базе оператора. Мы открыты для сотрудничества с другими технологическими и отраслевыми игроками», – резюмировал Сергей Анохин.
ИИ-агенты позволяют компаниям сокращать затраты и увеличивать прибыль за счёт автоматизации рутинных задач, ускорения процессов и снижения ошибок. По данным исследования Axenix и МГУ, совокупная экономия компаний от внедрения ИИ-агентов может составлять 15–40% в зависимости от отрасли. Кроме того, ИИ-агенты позволяют бизнесу расти без пропорционального увеличения штата, что особенно важно в условиях кадрового дефицита. Они берут на себя рутинные операции, освобождая сотрудников для стратегических, творческих и аналитических задач.
