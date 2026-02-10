Микроэлектроника: Cadence представляет ИИ-агента для проектирования чипов

10.02.2026, MForum.ru

Компания Cadence Design Systems, входящая в Топ-2 производителей средств автоматизации электронного проектирования (EDA), объявила о выпуске виртуального агента на основе искусственного интеллекта, предназначенного для «революционного» ускорения процесса разработки компьютерных чипов. Новый инструмент под названием ChipStack AI Super Agent уже получили на тестирование ключевые игроки рынка, включая Nvidia. Сможет ли это направление в производстве EDA стать важным фактором в технологическом соперничестве между США и Китаем?

На что способен новый инструмент?

В общем – на автоматизацию проектирования, отладки, верификации и утверждения проектов интегральных схем. В частности, он анализирует проект чипа, строит его «мысленную модель» и координирует работу различных инструментов Cadence для тестирования и исправления ошибок.

Заявляемая эффективность – ускорение процессов «в разы», отдельные задачи проектирования будут решаться до 10 раз быстрее. Это может позволить сократить сроки проектирования на месяцы, по крайней мере, так задумано.

Кто тестирует?

Известно об участии в тестировании Nvidia, Altera (Intel), Tenstorrent. Китайцев, понятно, на этот праздник жизни не позвали. Как и европейцев. Впрочем, думаю, что отзывы о продукте станут известны всем заинтересованным в этом лицам.

Почему это важно?

Разработка современного чипа, содержащего десятки миллиардов транзисторов, — это чрезвычайно трудоемкий и дорогой процесс. До 70% времени инженерных команд тратится на написание и тестирование кода на специализированных языках описания аппаратуры (HDL), что создает серьезное «узкое место» в отрасли. ИИ-агент Cadence должен «расшить» это узкое место, взяв на себя решение рутинных задач. Он автоматизирует ключевые этапы верификации, что должно позволить сократить соответствующие трудозатраты вплоть до 40%, а также можно ожидать повышение шансов на успешное изготовление чипа с первой попытки.

«Между сегодняшним днем и концом десятилетия мы трансформируемся из компании, которая продает лицензии на инструменты, в компанию, которая предоставляет вам в аренду виртуальных инженеров», — заявил Пол Каннингем, вице-президент и генеральный менеджер по исследованиям и разработкам Cadence.

Начинается новый виток технологического соперничества США с Китаем. Нет сомнений, что в Китае, где также активно идет разработка EDA, не упустят момента и тоже внедрят технологии ИИ, облачные и агентные.

Очевидно, что в условиях всеобщей кадровой нехватки квалифицированных инженеров, подобные инструменты повышения производительности станут стратегическим преимуществом. Для США компенсация разрыва в количестве доступных инженеров с помощью ИИ – в целом стратегически важный момент, учитывая, что человеческие ресурсы Китая больше.

Запуск ChipStack AI Super Agent — это часть стратегии Cadence под названием «Агентный ИИ» (Agentic AI). Компания активно развивает эту концепцию, стремясь кардинально изменить подход к проектированию систем-на-кристалле (SoC). Эти усилия согласуются с прогнозом президента Cadence Анирудха Дегвана, который в своем предстоящем выступлении на ISSCC 2026 обозначит, что «проектирование с помощью ИИ больше не является опциональным, оно необходимо» для создания следующего поколения ИИ-инфраструктуры.

Как это будет влиять на отрасль?

Ожидается, что внедрение ИИ-агентов в EDA изменит бизнес-модель отрасли, от продажи лицензий на ПО к модели, ориентированной на результат и использование. Это может укрепить поток регулярных доходов для лидеров рынка.

Для полупроводниковых компаний скорость проектирования становится критическим конкурентным преимуществом. Проще говоря, кто будет быстрее создавать и выпускать на рынок эффективные продукты, того и плюшки.

В целом стоит осознать, что основной вектор развития полупроводниковой индустрии – это использование ИИ для разработки и производства чипов ИИ.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника Cadence ИИ-агенты проектирование микросхем EDA искусственный интеллект

--