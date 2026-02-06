Микроэлектроника: Siemens купила французскую компанию Canopus AI - специалиста в области метрологии

06.02.2026, MForum.ru

12 января 2026 года компания Siemens завершила приобретение французского стартапа Canopus AI, специализирующегося на вычислительных и ИИ-ориентированных метрологических решениях для полупроводниковой промышленности. Сделка должна усилить позиции Siemens в экосистеме производства полупроводников и расширить возможности проектирования и производства за счёт интеграции передовых метрологических технологий с возможностями ИИ.

Canopus AI была основана в 2021 году в Гренобле, Франция. Компания разрабатывает ПО, с использованием ML и ИИ для оптимизации метрологических и инспекционных процессов в полупроводниковой отрасли. Её ключевое достижение - концепция Metrospection, которая объединяет традиционные методы метрологии пластин (wafer metrology) и инспекции с ИИ. Эта технология позволяет:

интерактивно анализировать изображения сканирующего электронного микроскопа (CD-SEM) и данные высокообъёмного производства (HVM) через веб-просмотрщик, похожий на Mapbox;





точно измерять ошибку размещения краёв (EPE), что значительно оптимизирует физические модели симуляции, используемые в производстве пластин.

В Siemens надеются тем самым углубить применение промышленного ИИ для решения критических задач в производстве полупроводников. Компания планирует интегрировать технологии Canopus AI с существующими возможностями Calibre в области вычислительной литографии. Это позволит создать сквозное EDA-решение (от проектирования до физической симуляции производства), обеспечить контроль процессов на субнанометровом уровне, ускорить выход на производственные мощности и повысить выход годной продукции (yield).

--

теги: микроэлектроника покупки компаний Siemens Canopus AI метрология EDA проектирование микросхем

--