Микроэлектроника: Siemens купила французскую компанию Canopus AI - специалиста в области метрологии

06.02.2026,
12 января 2026 года компания Siemens завершила приобретение французского стартапа Canopus AI, специализирующегося на вычислительных и ИИ-ориентированных метрологических решениях для полупроводниковой промышленности. Сделка должна усилить позиции Siemens в экосистеме производства полупроводников и расширить возможности проектирования и производства за счёт интеграции передовых метрологических технологий с возможностями ИИ.
Canopus AI была основана в 2021 году в Гренобле, Франция. Компания разрабатывает ПО, с использованием ML и ИИ для оптимизации метрологических и инспекционных процессов в полупроводниковой отрасли. Её ключевое достижение - концепция Metrospection, которая объединяет традиционные методы метрологии пластин (wafer metrology) и инспекции с ИИ. Эта технология позволяет:
В Siemens надеются тем самым углубить применение промышленного ИИ для решения критических задач в производстве полупроводников. Компания планирует интегрировать технологии Canopus AI с существующими возможностями Calibre в области вычислительной литографии. Это позволит создать сквозное EDA-решение (от проектирования до физической симуляции производства), обеспечить контроль процессов на субнанометровом уровне, ускорить выход на производственные мощности и повысить выход годной продукции (yield).
теги: микроэлектроника покупки компаний Siemens Canopus AI метрология EDA проектирование микросхем
