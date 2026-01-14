Микроэлектроника: Стимулирование инноваций в САПР через слияния и поглощения

14.01.2026, MForum.ru

Современные инструменты электронного автоматизированного проектирования (EDA/САПР) позволяют разработчикам микросхем моделировать, верифицировать и оптимизировать свои проекты ещё до изготовления первого фотошаблона. Это значительно снижает риск дорогостоящих перепроектирований (re-spins) и способствует созданию топологий с более высоким процентом выхода годных кристаллов (yield).

По мере перехода систем-на-кристалле (SoC) на нормы 2 нм и ниже, эти платформы, усиленные технологиями ИИ для генерации тестовых стендов (test benches), выявления аномалий и выполнения размещения и трассировки (place-and-route), - становятся ещё более критически важными. Они обладают потенциалом сокращения циклов проектирования на десятки процентов в текущем десятилетии.

Рынок САПР остаётся крайне концентрированным, олигополистическим. Глобальные вендоры обладают двумя структурными преимуществами.

Во-первых, важна доказанная надёжность: поскольку пропущенные дефекты могут привести к потере всего бюджета на изготовление образцов (tape-out budget), дизайн-центры предпочитают продукцию поставщиков с длительной историей и верифицированными на кремнии методиками утверждения проектов интегральных схем (sign-off flows).

Во-вторых, высокие технологические барьеры защищают действующих игроков: «большая тройка» потратила миллиарды долларов на НИОКР и поглотила сотни нишевых инструментов путём систематических слияний и поглощений (M&A).

В перспективе, глубина закрытых наборов данных (proprietary datasets), используемых для обучения ИИ-инструментов САПР, станет ключевым конкурентным преимуществом. Крупные игроки уже активно скупают стартапы как ради инновационных алгоритмов, так и ради данных, которыми они располагают.

Для производителей микросхем олигополистическая ситуация с поставщиками может означать более высокие лицензионные платежи, однако рост производительности за счет использования передовых продуктов как правило нивелирует эту надбавку. Вместо надежд на появление множества новых игроков на рынке САПР большинство заказчиков, вероятно, сосредоточатся на выстраивании более тесных партнёрств, внедрении облачных инструментальных цепочек (cloud-based tool flows) и разработке внутренних скриптов автоматизации, чтобы выжать максимум ценности из экосистемы, которая сейчас лежит в основе множества передовых полупроводниковых проектов.

Такую оценку и прогноз ситуации предлагают специалисты PwC в отчете Semiconductor and beyond 2026. Стоит отметить, что данный сценарий, актуальный для глобального открытого рынка, не является исчерпывающим. Под влиянием геополитики и стратегии технологического суверенитета в ряде стран (в первую очередь в Китае, а также в Индии и России) формируется параллельный тренд на создание национальных EDA-решений. Это вызвано как ограничением доступа к продуктам лидеров рынка, так и стремлением снизить зависимость от иностранных поставщиков.

В результате мы будем наблюдать появление новых, в основном региональных игроков. Их способность создавать продукты, сопоставимые по комплексности с решениями «большой тройки» (американских разработчиков EDA Synopsys и Cadence, а также германской Siemens), это вопрос многих лет. Однако отдельные инструменты могут стать успешными в конкретных сегментах, создавая основу для будущей конкуренции.





иллюстрация - из отчета PwC Semiconductor and Beyond 2026

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: САПР EDA оценки и прогнозы аналитика

--