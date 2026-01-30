Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power

Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power

30.01.2026, MForum.ru

В разгар гонки за гигагерцами и герцами Motorola делает разворот к самой консервативной, но огромной аудитории, тем кому смартфон в первую очередь должен быть надёжным, долгоиграющим и недорогим инструментом.

Moto G17 и G17 Power, представленные вместе с более продвинутыми G67/G77 – концентрат этой философии. Устройства сознательно игнорируют тренды (низкая частота экрана, старый софт), чтобы предложить взамен нечто более осязаемое: автономность, тактильно приятные материалы и низкую цену.

Ключевое различие между моделями — в подходе к автономности, что отражено даже в их именах:

  • Moto G17 Power – марафонец. Аккумулятор на 6000 мАч с 30-ваттной зарядкой обещает дни работы даже при активном использовании. За это пришлось заплатить толщиной (8.8 мм) и ценой (€229 за версию 8/256 ГБ).
  • Обычный Moto G17 – прагматик. Батарея на 5200 мАч с 18-ваттной зарядкой всё равно выше среднего по сегменту, но позволяет сохранить более изящный профиль (8.17 мм) и снизить стартовую цену до £149.99 (4/128 ГБ).

Остальные характеристики выглядят как учебник по разумной экономии:

  • Платформа: Оба аппарата работают на MediaTek Helio G81 Extreme — проверенном, но устаревшем чипсете, которого, однако, достаточно для базовых задач.
  • Экран: 6.72-дюймовая Full HD+ LCD-панель всего 60 Гц, но яркостью 1050 нит и защитой Gorilla Glass 3. Никакого AMOLED, но читаемость на солнце обеспечена.
  • Камеры: Скромная система 50 МП (Sony LYTIA 600) + 5 МП (сверхширик) сзади и 32 МП спереди.
  • Софт: Предустановлена Android 15, что уже на момент выхода выглядит анахронизмом. Motorola гарантирует безопасность до февраля 2028 года, но молчит о крупных обновлениях ОС, а этом может быть важный момент для покупателя.

Несмотря на бюджетность, Motorola предлагает заднюю панель с отделкой из веганской кожи. Это тактильное преимущество, которое выгодно отличает устройства от скользкого глянцевого пластика конкурентов. Комплект дополняют стереодинамики с Dolby Atmos, защита IP64, NFC, отдельный слот для карты памяти и разъём 3.5 мм.

В целом новинки можно считать конкурентами Nokia G series или Samsung Galaxy A0x, но с более приятными материалами и более ёмкими батареями. Однако, относительно Samsung Galaxy A07 новинки проигрывают в части аппаратной платформы (MediaTek G81 vs G99) и версии ОС (Android 16 для Samsung Galaxy A07 уже доступен). Да и цена у смартфона Samsung ниже.

Однако Motorola делает ставку на количество миллиампер-часов, качество сборки и материалы. И возможно, для части целевой аудитории этих устройств эти характеристики важнее.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

