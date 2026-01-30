Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power

MForum.ru
В разгар гонки за гигагерцами и герцами Motorola делает разворот к самой консервативной, но огромной аудитории, тем кому смартфон в первую очередь должен быть надёжным, долгоиграющим и недорогим инструментом.
Moto G17 и G17 Power, представленные вместе с более продвинутыми G67/G77 – концентрат этой философии. Устройства сознательно игнорируют тренды (низкая частота экрана, старый софт), чтобы предложить взамен нечто более осязаемое: автономность, тактильно приятные материалы и низкую цену.
Ключевое различие между моделями — в подходе к автономности, что отражено даже в их именах:
Остальные характеристики выглядят как учебник по разумной экономии:
Несмотря на бюджетность, Motorola предлагает заднюю панель с отделкой из веганской кожи. Это тактильное преимущество, которое выгодно отличает устройства от скользкого глянцевого пластика конкурентов. Комплект дополняют стереодинамики с Dolby Atmos, защита IP64, NFC, отдельный слот для карты памяти и разъём 3.5 мм.
В целом новинки можно считать конкурентами Nokia G series или Samsung Galaxy A0x, но с более приятными материалами и более ёмкими батареями. Однако, относительно Samsung Galaxy A07 новинки проигрывают в части аппаратной платформы (MediaTek G81 vs G99) и версии ОС (Android 16 для Samsung Galaxy A07 уже доступен). Да и цена у смартфона Samsung ниже.
Однако Motorola делает ставку на количество миллиампер-часов, качество сборки и материалы. И возможно, для части целевой аудитории этих устройств эти характеристики важнее.
