Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч

Infinix Smart 20 не претендует на заголовки технологических изданий, но обещает стать одним из тех «рабочих лошадок», которые обеспечивают бренду массовые продажи на развивающихся рынках.

Согласно данным Google Play Console, сердцем Smart 20 станет проверенный временем чипсет MediaTek Helio G81. Эта платформа, известная по множеству бюджетников прошлых лет, обеспечит базовую производительность для повседневных задач и нетребовательных игр. Её будут сопровождать 4 ГБ оперативной памяти.

Экран разрешением 720 x 1576 пикселей – стандартный, но достаточный выбор для этой категории. Самый важный козырь новинки — предустановленная Android 16. Для устройства начального уровня выход с актуальной версией ОС — серьезное конкурентное преимущество, которое сразу отличает его от многих одноклассников, часто поставляемых с устаревшим ПО.

Другой ключевой параметр для целевой аудитории — автономность. Сертификация TÜV Rheinland подтвердила, что Smart 20 получит аккумулятор ёмкостью 5100 мАч. В связке с не самым прожорливым чипсетом и, возможно, оптимизированной оболочкой, это сулит устройству мультидневную работу на одном заряде — именно то, что ценится в бюджетном сегменте превыше тонкого дизайна или мощных камер.

Infinix Smart 20 — это демонстрация здорового консерватизма. Infinix не пытается внедрить в бюджетник трендовые 90 Гц или 108 МП камеры, зная, что для его аудитории важнее долгая работа и стабильность. Вместо этого компания делает точечный, но критически важный апгрейд в виде Android 16, который продлит жизненный цикл устройства.

Такой подход показывает, что настоящая битва в начальном сегменте в 2026 году смещается с гонки характеристик к качеству базового пользовательского опыта и долгосрочной поддержке. Infinix, предлагая актуальную ОС в самой доступной модели, делает шаг к тому, чтобы изменить ожидания от самого дна рынка, где пользователи заслуживают не только низкой цены, но и современного программного обеспечения.