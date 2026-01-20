Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем

20.01.2026, MForum.ru

После серии интригующих тизеров компания Infinix официально снимает покровы с одного из своих самых амбициозных проектов — смартфона Note Edge. Устройство, позиционируемое как «стильный гиперконнектор», пытается совершить почти невозможное: объединить в корпусе толщиной всего 7.2 мм и весом 185 грамм флагманские характеристики экрана, емкий аккумулятор долгосрочной эксплуатации, свежий чипсет, причем всего за $200.

Сердцем пользовательского опыта Infinix Note Edge стал изогнутый 6.78-дюймовый дисплей разрешением 1.5K с частотой 120 Гц. Его ключевая особенность — заявленная рекордная пиковая яркость в 4 500 нит, что выводит устройство в абсолютные лидеры сегмента по читаемости на солнце. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i и обрамлен симметричными рамками толщиной всего 1.87 мм.

Дизайну Infinix уделила особое внимание. Модель Silk Green получила заднюю панель из полиуретана с текстурой «водной ряби», имитирующей шелковистую гладкость кожи. Остальные цвета (Lunar Titanium, Stellar Blue, Shadow Black) используют композитные материалы с оптическим эффектом «кошачьего глаза», создающим игру света.

Аппаратная основа Infinix Note Edge – недавно анонсированный чипсет MediaTek Dimensity 7100, работающий в паре с до 8 ГБ оперативной памяти. Программная часть – Android 16 с оболочкой XOS 16. Впервые для Infinix заявлена серьёзная политика обновлений: три крупных апдейта Android и пять лет патчей безопасности.

Infinix Note Edge предлагает батарею ёмкостью 6 150 или 6 500 мАч (в зависимости от рынка) с поддержкой зарядки 45 Вт (1–100% за 62 минуты). Инженеры сделали ставку на долговечность, гарантируя сохранение не менее 80% исходной ёмкости после 2 000 циклов — это около шести лет эксплуатации.

Фотосъемку обеспечивает 50 МП основной сенсор диагональю 1/2 дюйма. Боковая рамка получила программируемую физическую кнопку для мгновенного вызова голосового помощника Folax AI. Устройство также оснащено стереодинамиками JBL и имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP65.

С Infinix Note Edge вместо гонки за чистой производительностью или мегапикселями, Infinix делает ставку на премиальный дизайн, экстремальные параметры экрана и долгосрочную ценность — гарантированную ёмкость батареи и длительную поддержку.

Стартовая цена в $200 превращает Note Edge в одного из самых агрессивных игроков в нише «омоложённых флагманов». Такой подход создаёт прямую конкуренцию для моделей вроде Redmi Note 14 Pro или Realme 12 Pro+, заставляя их конкурировать не только характеристиками, но и качеством сборки, эргономикой и долгосрочными обещаниями. Infinix наглядно демонстрирует, что в эпоху зрелого рынка победить можно, предложив не просто «много за маленькие деньги», а уникальный и продуманный опыт по доступной цене.