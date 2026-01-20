Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем

MForum.ru
20.01.2026,
После серии интригующих тизеров компания Infinix официально снимает покровы с одного из своих самых амбициозных проектов — смартфона Note Edge. Устройство, позиционируемое как «стильный гиперконнектор», пытается совершить почти невозможное: объединить в корпусе толщиной всего 7.2 мм и весом 185 грамм флагманские характеристики экрана, емкий аккумулятор долгосрочной эксплуатации, свежий чипсет, причем всего за $200.
Сердцем пользовательского опыта Infinix Note Edge стал изогнутый 6.78-дюймовый дисплей разрешением 1.5K с частотой 120 Гц. Его ключевая особенность — заявленная рекордная пиковая яркость в 4 500 нит, что выводит устройство в абсолютные лидеры сегмента по читаемости на солнце. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i и обрамлен симметричными рамками толщиной всего 1.87 мм.
Дизайну Infinix уделила особое внимание. Модель Silk Green получила заднюю панель из полиуретана с текстурой «водной ряби», имитирующей шелковистую гладкость кожи. Остальные цвета (Lunar Titanium, Stellar Blue, Shadow Black) используют композитные материалы с оптическим эффектом «кошачьего глаза», создающим игру света.
Аппаратная основа Infinix Note Edge – недавно анонсированный чипсет MediaTek Dimensity 7100, работающий в паре с до 8 ГБ оперативной памяти. Программная часть – Android 16 с оболочкой XOS 16. Впервые для Infinix заявлена серьёзная политика обновлений: три крупных апдейта Android и пять лет патчей безопасности.
Infinix Note Edge предлагает батарею ёмкостью 6 150 или 6 500 мАч (в зависимости от рынка) с поддержкой зарядки 45 Вт (1–100% за 62 минуты). Инженеры сделали ставку на долговечность, гарантируя сохранение не менее 80% исходной ёмкости после 2 000 циклов — это около шести лет эксплуатации.
Фотосъемку обеспечивает 50 МП основной сенсор диагональю 1/2 дюйма. Боковая рамка получила программируемую физическую кнопку для мгновенного вызова голосового помощника Folax AI. Устройство также оснащено стереодинамиками JBL и имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP65.
С Infinix Note Edge вместо гонки за чистой производительностью или мегапикселями, Infinix делает ставку на премиальный дизайн, экстремальные параметры экрана и долгосрочную ценность — гарантированную ёмкость батареи и длительную поддержку.
Стартовая цена в $200 превращает Note Edge в одного из самых агрессивных игроков в нише «омоложённых флагманов». Такой подход создаёт прямую конкуренцию для моделей вроде Redmi Note 14 Pro или Realme 12 Pro+, заставляя их конкурировать не только характеристиками, но и качеством сборки, эргономикой и долгосрочными обещаниями. Infinix наглядно демонстрирует, что в эпоху зрелого рынка победить можно, предложив не просто «много за маленькие деньги», а уникальный и продуманный опыт по доступной цене.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Xpad 20 Pro появился на Таиланде / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru