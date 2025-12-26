Микроэлектроника: Российская компания «50ом Тех.» представила собственную платформу для автоматизированного проектирования — 50ohm Tech Circuit Studio на международной конференции IEEE MAPCON 2025 в Индии

MForum.ru

Микроэлектроника: Российская компания «50ом Тех.» представила собственную платформу для автоматизированного проектирования — 50ohm Tech Circuit Studio на международной конференции IEEE MAPCON 2025 в Индии

26.12.2025, MForum.ru

компания «50ом Тех.» представила собственную платформу для автоматизированного проектирования — 50ohm Tech Circuit Studio на международной конференции IEEE MAPCON 2025

Работа с потенциальными партнерами

 

компания «50ом Тех.» представила собственную платформу для автоматизированного проектирования — 50ohm Tech Circuit Studio на международной конференции IEEE MAPCON 2025

Работа с потенциальными партнерами

 

Система, основанная на методах искусственного интеллекта, призвана радикально ускорить создание ключевых блоков сверхвысокочастотных (СВЧ) микросхем.

Как это работает?

В основе платформы лежит «интеллектуальный конструктор», который автоматически генерирует множество рабочих вариантов схемы. Инженер задаёт комплекс требований: коэффициенты усиления, шума, стабильности и другие, расставляя приоритеты. Система, используя эволюционные алгоритмы и готовые модели из PDK (библиотек техпроцесса), быстро перебирает возможные топологии и параметры элементов, предлагая не одно, а множество решений для оптимального выбора.

Ключевые особенности

Скорость и вариативность

Автоматический синтез генерирует разнообразные схемотехнические решения, значительно сокращая время на начальный, самый творческий этап проектирования.

Работа «в контуре» производства

Все решения синтезируются на основе реальных моделей PDK от фабрик-производителей, что обеспечивает их технологическую реализуемость без дополнительных усилий.

Быстрая симуляция

Для ключевых блоков (усилители, аттенюаторы) используются специальные алгоритмы, работающие быстрее традиционных симуляторов в EDA-системах.

Готовая интеграция

Полученные проекты легко переносятся в привычные инженерам среды сквозного проектирования (EDA) для детальной доводки.

Практический результат

Технология уже прошла апробацию в реальных задачах. С её помощью было разработано и успешно изготовлено более десяти опытных образцов различных СВЧ МИС, включая малошумящие усилители, цифровые аттенюаторы и фазовращатели. На конференции были показаны убедительные данные: результаты измерений изготовленных чипов близко совпали с прогнозами симуляций.

 

компания «50ом Тех.» представила собственную платформу для автоматизированного проектирования — 50ohm Tech Circuit Studio на международной конференции IEEE MAPCON 2025

 - - 

компания «50ом Тех.» представила собственную платформу для автоматизированного проектирования — 50ohm Tech Circuit Studio на международной конференции IEEE MAPCON 2025

 - - 

компания «50ом Тех.» представила собственную платформу для автоматизированного проектирования — 50ohm Tech Circuit Studio на международной конференции IEEE MAPCON 2025

 - - 

компания «50ом Тех.» представила собственную платформу для автоматизированного проектирования — 50ohm Tech Circuit Studio на международной конференции IEEE MAPCON 2025

 

💎 Разработка «50ом Тех.» встраивается в глобальный тренд применения ИИ для преодоления «сложностного барьера» в микроэлектронике. Появление такого отечественного инструмента, способного ускорить цикл проектирования критически важных компонентов, имеет особое значение в рамках стратегии технологического суверенитета и импортозамещения в радиоэлектронной отрасли.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника САПР EDA монолитные ИС СВЧ-микросхемы

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

22.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Минпромторг планирует реализовать в 2026 году более 20 проектов в рамках программы ЭлМаш / MForum.ru

20.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китайская компания Empyrean наращивает компетенции / MForum.ru

31.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Synopsys останавливает продажи в Китае из-за экспортных ограничений правительства США / MForum.ru

09.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Российская микроэлектроника под санкциями - чего ожидать? / MForum.ru

23.10. [Краткие новости]  Рынок оборудования для производства микроэлектроники / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru

26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами / MForum.ru

25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru

25.12. [Новинки] Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air / MForum.ru

24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru

24.12. [Новинки] Анонсы: Honor раскрывает детали камер для новых игровых смартфонов серии Win / MForum.ru

24.12. [Новинки] Анонсы: Samsung готовит обновление камер в Galaxy A37 и A57 / MForum.ru

23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru

23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru

19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: