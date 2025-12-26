Микроэлектроника: Российская компания «50ом Тех.» представила собственную платформу для автоматизированного проектирования — 50ohm Tech Circuit Studio на международной конференции IEEE MAPCON 2025 в Индии

MForum.ru
26.12.2025,
Работа с потенциальными партнерами
Система, основанная на методах искусственного интеллекта, призвана радикально ускорить создание ключевых блоков сверхвысокочастотных (СВЧ) микросхем.
Как это работает?
В основе платформы лежит «интеллектуальный конструктор», который автоматически генерирует множество рабочих вариантов схемы. Инженер задаёт комплекс требований: коэффициенты усиления, шума, стабильности и другие, расставляя приоритеты. Система, используя эволюционные алгоритмы и готовые модели из PDK (библиотек техпроцесса), быстро перебирает возможные топологии и параметры элементов, предлагая не одно, а множество решений для оптимального выбора.
Ключевые особенности
Скорость и вариативность
Автоматический синтез генерирует разнообразные схемотехнические решения, значительно сокращая время на начальный, самый творческий этап проектирования.
Работа «в контуре» производства
Все решения синтезируются на основе реальных моделей PDK от фабрик-производителей, что обеспечивает их технологическую реализуемость без дополнительных усилий.
Быстрая симуляция
Для ключевых блоков (усилители, аттенюаторы) используются специальные алгоритмы, работающие быстрее традиционных симуляторов в EDA-системах.
Готовая интеграция
Полученные проекты легко переносятся в привычные инженерам среды сквозного проектирования (EDA) для детальной доводки.
Практический результат
Технология уже прошла апробацию в реальных задачах. С её помощью было разработано и успешно изготовлено более десяти опытных образцов различных СВЧ МИС, включая малошумящие усилители, цифровые аттенюаторы и фазовращатели. На конференции были показаны убедительные данные: результаты измерений изготовленных чипов близко совпали с прогнозами симуляций.
💎 Разработка «50ом Тех.» встраивается в глобальный тренд применения ИИ для преодоления «сложностного барьера» в микроэлектронике. Появление такого отечественного инструмента, способного ускорить цикл проектирования критически важных компонентов, имеет особое значение в рамках стратегии технологического суверенитета и импортозамещения в радиоэлектронной отрасли.
теги: микроэлектроника САПР EDA монолитные ИС СВЧ-микросхемы
