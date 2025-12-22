Микроэлектроника: Минпромторг планирует реализовать в 2026 году более 20 проектов в рамках программы ЭлМаш

MForum.ru
22.12.2025,
Мы уже обсуждали на днях планы продления программы ЭлМаш на период до 2036 года. Это важно с точки зрения понимания стратегии развития отрасли. Сегодня Ведомости добавляют немного конкретики о более приближенном к нам событиям – в 2026 году регулятор планирует реализовать более 20 проектов программы ЭлМаш.
Конкретно, ожидается завершение НИОКР по таким, например, направлениям как:
Это ключевое оборудование для процесса производства полупроводниковых структур на пластинах. Как нельзя произвести такие структуры без фотолитографа, так нельзя произвести его без перечисленных установок. Всего в производственной линии по выпуску кристаллов используется порядка 100 различных установок, каждая из которых необходима для того, чтобы линия могла выпускать хоть какую-то продукцию. К этому еще нужно добавить необходимость наличия соответствующих материалов и комплектующих.
Сейчас, в основном, производители полупроводниковых структур используют зарубежное оборудование, в основном, закупленное в западных странах (в понятие "западные", кроме стран Европы, в основном Германии и Нидерландов, и США я включаю также Японию и Южную Корею). В последние годы к этому прибавились закупки китайского оборудования.
Достижима ли цель, которую ставит Минпромторг? На мой взгляд, достижима, при условии, что будет обеспечено финансирование в согласованном сторонами объеме. Да, необходимые компании с достаточными компетенциями у нас есть. По крайней мере, пока мы говорим о зрелых техпроцессах. Например, линейкой установок шлифовки и полировки пластин занимается Лассард, а установками МЛЭ - АО НТО (для соединений A3B5) и НИИТМ. Планируется разработать не менее 8 установок для эпитаксии. В Лассард в 2025 году создали установку для выращивания монокристаллов.
В целом рынок электронного машиностроения для производства микроэлектроники очень скромный, если оценивать в степени проникновения российских установок на производства. И характеризуется хроническим недофинансированием. Для него характерно значительное технологическое отставание от лидеров, на годы, а где-то и на десятки лет. А также есть критическая зависимость от материалов и комплектующих. И все же на него уже несколько лет, как обратили внимание и, во многом благодаря этому, пошли, пока что скромные, но все же подвижки.
В текущей версии программы развития ЭлМаш до 2030 года кроме оборудования ставится задача создания материалов и химии, а также САПР «первой необходимости». Под все эти задачи запланировано выделить 123.9 млрд, но что получится на практике? Из-за недофинансирования с отставанием в реализации НИОКР столкнется 60 проектов по итогам 2025 года. Механизм льготных займов, которым планируется заменить субсидии, может помочь, но опять же, если эти займы будут предоставляться в необходимых объемах.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника господдержка Минпромторг электронное машиностроение производственное оборудование планы
--
Публикации по теме:
20.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Проекты SMIC и Huawei, а также ряд других проектов в области полупроводникового производства получат господдержку в Китае в 2024 году / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru