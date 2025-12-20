Микроэлектроника: Китайская компания Empyrean наращивает компетенции

MForum.ru
Empyrean, специализирующаяся на разработке EDA-решений, инвестирует 100 млн юаней в инвестиционный фонд и приобретает 7,78% акций S2C.
Компания выступила инициаторов создания фонда Tianjin Zhongwan Xinsheng Management Consulting Partnership с капиталом в 110 млн юаней, 100 млн из которых внесла Empyrian. Фонд будет поддерживать стратегические потребности компании при развитии САПР. Первым шагом стало приобретение 7.78% акций компании S2C, что, как ожидается, укрепит позиции компании в области цифровых инструментов для фронтэнд-разработки. Об этом рассказывает TrendForce.
S2C создала инструменты верификации прототипов и разработала систему эмуляции оборудования корпоративного уровня.
Инструменты цифрового моделирования и верификации - важный компонент цепочки инструментов EDA, поскольку они влияют на стабильность и надежность микросхем. Как ожидается, покупка акций S2C поможет Empyrian расширить клиентскую базу и выйти на рынки автоматизированного проектирования передовых микросхем, таких как высокопроизводительные процессоры, микросхемы для искусственного интеллекта и графические процессоры.
Empyrian Technology считается ведущим производителем САПР в Китае. (Из других отмечу Univista, Primarius, Semitronix). Компания получает масштабную господдержку, включая финансирование. Компания пока что располагает полной цепочкой EDA для памяти (с августа 2025), а также для проектирования аналоговых схем, RF-чипов и 3D-микросхем.
«Западные» производители Synopsys, Cadence и Siemens контролируют порядка 74% на мировом рынке и порядка 70% китайского рынка. У Empyrian пока что доля не более 1% в мире и порядка 5% в Китае, с выручкой более $100, но менее $200 млн. Решения компании поддерживает проектирование аналоговых решений по техпроцессам до 5нм, цифровых – до 7нм. В ближайшие года Empyrean будет бороться за наращивание доли рынка прежде всего на рынке Китая.
