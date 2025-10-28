Микроэлектроника: Cadence снижает прогноз прибыли в 4q2025 из-за курса Китая на импортзамещение

MForum.ru
28.10.2025,
Компании Cadence Design Systems 27 октября 2025 года опубликовала обновленный прогноз прибыли на 4q2025 чуть немного ниже прогноза биржевых аналитиков, поскольку курс на импортзамещение продуктов EDA в Китае грозит снизить спрос на ее ПО для разработки микросхем на одном из крупнейших для Cadence рынке Китая.
В целом из-за торговой войны США и Китая, многие американские производители с высокой долей выручки, поступающей от рынка в Китае, столкнулись с высокой турбулентностью. Хотя в июле 2025 года США и сняли введенные ранее ограничения на экспорт в Китай ПО для разработки микросхем, сохраняющаяся между крупнейшими экономиками мира напряженность и старания Китая снизить зависимость от американских технологий создают неблагоприятные перспективы для американских разработчиков EDA-продуктов.
Пока что ситуацию смягчает то, что американские EDA-продукты используют для проектирования микросхем ИИ практически все крупнейшие производители.
--
теги: микроэлектроника Cadence EDA
--
