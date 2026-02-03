Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи

03.02.2026, MForum.ru

Стратегия POCO на глобальном рынке всё чаще отходит от простого копирования решений Redmi и движется в сторону создания уникальных продуктов. Свежие утечки о линейке POCO X8 Pro наглядно это демонстрируют: вместо гонки за абсолютной производительностью компания, кажется, выбирает курс на бескомпромиссную автономность.

Ожидаемый POCO X8 Pro Max с аккумулятором на 8500 мАч — это не просто телефон с большой батареей, а заявка на создание нового сегмента «смартфонов-марафонцев», рассчитанных на многодневное использование.

Главный акцент в Pro Max-версии сделан на рекордной для POCO ёмкости — 8500 мАч. В паре со 100-ваттной проводной зарядкой это формирует идеальный баланс между выносливостью и скоростью восстановления. Такой тандем рассчитан на три ключевые аудитории: мобильных геймеров, для которых сессии не должны прерываться из-за поиска розетки; активных путешественников; а также «тяжёлых» пользователей, чей рабочий день завязан на постоянной работе с приложениями, навигацией и коммуникацией. Фактически, POCO предлагает не гаджет, а инструмент, освобождающий от «розеточной» зависимости.

Интересно, что для глобального рынка модель, по слухам, будет ребрендингом китайского Redmi Turbo 5 Max, но с небольшим снижением ёмкости (с 9000 до 8500 мАч). Это типичный компромисс, связанный с международными сертификациями и нормами безопасности при транспортировке. Однако даже в «урезанном» виде POCO X8 Pro Max окажется в авангарде тренда на мега-автономность.

Базовая модель POCO X8 Pro также не остаётся в стороне. Аккумулятор на 6500 мАч при поддержке тех же 100 Вт — это уже не экзотика, а новый стандарт «достаточной» автономности для среднеценового сегмента. Такой ёмкости хватит на полный интенсивный день с запасом, а сверхбыстрая зарядка позволит за 15-20 минут пополнить заряд на 50-70%. Это стратегически верный ход, который поднимает планку ожиданий от всей линейки и усиливает общее маркетинговое послание о выносливости.

С помощью подобных новинок POCO явно не пытается в лоб конкурировать с в чистой производительности или камерах. Вместо этого компания работает над созданием ярких, легко понятных пользователю преимуществ. Ранее это была максимальная производительность за минимальные деньги (линейка F-серии), а для X8 Pro козырем становится автономность.

Дополнительным штрихом, работающим на узнаваемость, станет специальная версия POCO X8 Pro Iron Man Edition. Коллаборации с поп-культурными франшизами — верный способ привлечь внимание молодой аудитории и создать эмоциональную связь с продуктом.

Успех этой стратегии будет зависеть от двух факторов: способности компании удержать привлекательную цену, несмотря на дорогие крупные батареи, и от общей сбалансированности устройств. Если POCO справится, у X8 Pro есть все шансы стать отличными аппаратами для своей целевой аудитории.