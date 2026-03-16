Мобильная связь: Билайн в Курганской области - сеть 4G укреплена в жилых и промышленных районах

16.03.2026, MForum.ru

Билайн сообщает об усилении сигнала 4G в нескольких микрорайонах Заозерного района Кургана (4-й, 6а, 10-й, 11-й и 12-й). Инженеры запустили новые базовые станции и усовершенствовали параметры сети в жилых массивах с плотной застройкой.

Покрытие также расширено вблизи Курганского машиностроительного завода и предприятия «Курганприбор». Проведена модернизация в поселке Увал.

«Наша команда активно развивает инфраструктуру и за пределами областного центра. Недавно мы улучшили связь на территории базы отдыха "Голубые озера" недалеко от Кургана», - добавляет директор Курганского отделения Билайна Владислав Божеев.

теги: Курганская область мобильная связь развитие сетей Вымпелком Билайн

