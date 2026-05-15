Мобильная связь: Ericsson предупреждает операторов - они упускают возможности, связанные с 5G и ИИ

15.05.2026, MForum.ru

Такой вывод вендор предлагает на основе глобального исследования, проведенного среди 455 руководителей высшего звена в телеком-отрасли.

В частности, исследование показало, что хотя 90% руководителей вполне уверены в том, что их организации способны использовать возможности, которые дают 5G и ИИ для получения дохода, на деле еще около 70% не начали внедрять технологии, которые критически важны для обеспечения роста.

При этом все всем понятно - исследование показало, что есть консенсус, в отношении того, где есть возможности.

Частные сети p5G и B2B (корпоративная связь) - первое место в списке приоритетов (49% опрошенных);

B2C и корпоративные цифровые услуги с индивидуальной настройкой производительности (44%)

Широкополосные IoT (40%)

Несмотря на это отнюдь не сакральное знание, два из каждых трех опрошенных руководителей еще не приступили к внедрению сетевых операций на основе ИИ, а 61% еще не начали развертывание передовых возможностей 5G, таких как автономная архитектура и сегментирование сети. Кроме того, еще 68% не внедрили ИТ-платформы на основе SaaS.

Более 80% руководителей признают, что будущий рост операторского бизнеса зависит от быстрого масштабирования услуг, и что возможность проводить эксперименты станет большим преимуществом. То есть операторы понимают срочность ситуации... но действий не предприняли.

Этот разрыв в "понимании" и реальных действиях - шанс для тех, кто действует, опередить коллег по цеху. Конечно, действовать нужно с умом, привлекать технологических партнеров и осваивать новые экосистемы - это позволит двигаться быстрее других и извлекать выгоду. С этим мнением стратегов Ericsson я готов согласиться.

теги: мобильная связь мнения пятое поколение искусственный интеллект

