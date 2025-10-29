AI | ИИ: Nvidia инвестирует $1 млрд в развитие Nokia AI-RAN

29.10.2025, MForum.ru

Ключевая цель – создать решения, которые позволят строить AI-нативные мобильные сети 5G-Advanced и 6G на базе AI-RAN, то есть радиосети, управляемой AI.

Инвестиции будут осуществлены в виде покупки Nvidia 166 млн вновь выпущенных акций Nokia, что обеспечит американской компании долю в 2.9% в капитале компании.

Nokia заявила, что намерена использовать полученные средства для ускорения разработки программного обеспечения 5G и 6G RAN для архитектуры Nvidia, а также для расширения сотрудничества в области инфраструктуры AI.

Nokia и Nvidia отметили, что работа над AI-RAN станет основой для распределенного периферийного вывода (инференса), а также для новых сервисов для потребителей и предприятий.

К проекту будут привлечены и другие компании, в частности, T-Mobile US и Dell Technologies.

Как ожидается, новые решения позволят операторам создавать на основе AI-RAN «интеллектуальные, адаптивные сети, которые определят следующее поколение глобальной связи». Переход от 5G к 6G – это не просто «приделывание костыля», как было при переходе от GSM к 3G, этот переход потребует фундаментальной перестройки сетей, включая глубокую интеграцию AI, который будет обрабатывать информацию на всех участках от ЦОД до периферии.

Nvidia и Nokia прогнозируют, что AI-RAN обеспечит повышение производительности и эффективности мобильных сетей.

Nvidia стремится упростить переход с 5G-Advanced на 6G с помощью платформы ускоренных вычислений Aerial RAN Computer Pro (ARC-Pro), это «готовое к 6G решение», объединяющее процессоры Grace и GPU Blackwell.

Компания уже представляет референсный дизайн платформы вендорам сетевого оборудования. Nokia планирует включить ARC-Pro в новое решение AI-RAN, и адаптировать ПО 5G/6G под архитектуру Nvidia CUDA.

Что до Dell Technologies, то партнеры планируют задействовать сервера Dell Technologies PowerEdge. T-Mobile уже сотрудничает с Nvidia по части инфраструктуры AI и планирует тестировать технологии Nokia AI-RAN, приступив к полевым испытаниям в 2026 году. В рамках подготовки к запуску 6G.

Это стратегическое партнерство, призванное усилить позиции Nokia и Nvidia на рынке AI-RAN, объем которого в 2030 году прогнозируется на уровне $200 млрд. Ключевым драйвером будет рост трафика за счет роста интенсивности обращений к LLM с мобильных устройств. На сегодня из 800 млн ежедневных пользователей ChatGPT 50% подключаются к чат-боту с мобильных устройств. Осуществление проекта, по задумке, позволит дать каждому пользователю смартфона доступ к ЦОД AI в любое время, в любом месте.

Помимо AI-RAN, компании будут совместно работать над сетевыми решениями для ЦОД, включая коммутацию на базе ПО Nokia для платформы Nvidia Spectrum-X, а также изучат использование оптических технологий Nokia в будущей инфраструктуре Nvidia.

© Алексей Бойко, MForum.ru

