Спутниковая связь. 6G: Шаг к 6G из космоса: KT SAT и Keysight успешно протестировали многоорбитальную спутниковую связь (частично с эмуляцией)

Южнокорейский спутниковый оператор KT SAT совместно с компанией Keysight Technologies, США, провёл успешные испытания по многоорбитальной передаче данных в рамках подготовки к стандартам связи будущего 6G. Тест доказал возможность поддержания непрерывного сеанса связи при переключении пользователя между разными типами спутниковых орбит.

Суть эксперимента

В ходе демонстрации, проведённой в реальном времени, была установлена двусторонняя связь через геостационарный спутник KOREASAT-6A (GEO) с последующим «бесшовным» переходом на эмулированное соединение с низкоорбитальным (LEO) спутником. Передача велась в Ku-диапазоне (14.4 ГГц для восходящего и 12.3 ГГц для нисходящего канала). Для эмуляции наземной сети и пользовательского оборудования использовались инструменты тестирования Keysight — решения для эмуляции сети и набор RAN UeSIM.

Технологический прорыв

До сих пор большинство тестов спутниковой связи для не-наземных сетей (NTN) фокусировалось на работе с одним типом орбиты. Данный эксперимент на практике показал, как операторы могут перейти от простых каналов «точка-точка» к сложной архитектуре с непрерывной многоорбитальной мобильностью. Это критически важно для будущих сетей 6G, где интеграция спутниковых и наземных сетей станет обязательной для обеспечения покрытия в удалённых, морских зонах или районах стихийных бедствий.

Тренд

Испытания соответствуют недавно стандартизированным в рамках 3GPP Release 19 требованиям для работы в Ku-диапазоне. Опираясь на успех теста, KT SAT планирует расширять свои услуги в направлении предоставления надёжного постоянного покрытия, комбинируя возможности своей группировки из 5 геостационарных спутников с перспективными низкоорбитальными решениями. Этот шаг укрепляет позиции Южной Кореи как одного из лидеров в разработке и внедрении технологий следующего поколения.

