Мобильная связь: Абоненты Билайн могут пользоваться 5G - в международном роуминге

14.05.2026, MForum.ru

Билайн запустил 5G в международном роуминге, сразу охватив более 30 стран, включая Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армению, Грузию, Турцию, Китай, Таиланд, ОАЭ, Египет и США.

По данным оператора, услуга доступна 80% пользователей, выезжающих за рубеж.

Также Билайн запускает VoLTE для сохранения возможности звонков и SMS в странах, где отключены сети 2G/3G. География роуминга Билайна охватывает 220 стран и территорий.

Основная доля поездок клиентов (38%) приходится на СНГ и страны бывшего СССР, 19% - на Азию, 17% - на Ближний Восток, 8% - на Европу.

«Мы приложили усилия для единовременного запуска 5G-роуминга в максимальном количестве сетей из топ-20 самых популярных стран в преддверии летнего сезона отпусков», - отметил Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна.

Клиенты могут управлять тарифами для поездок за рубеж через конструктор в мобильном приложении оператора. Он позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия.

--

теги: мобильная связь пятое поколение Билайн ВымпелКом международный роуминг

--