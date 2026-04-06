Мобильная связь: Виртуальный оператор Альфа-Мобайл - охват растет, но точных цифр мало

Этот виртуальный оператор сотовой связи, в отличие от многих других, построен на инфраструктуре сети Билайн. Как сообщает компания, за 10 месяцев с момента начала предоставления услуг на коммерческой основе, доступ к услугам оператора получили свыше 80% активной клиентской базы банка.

Клиенты MVNO (Medium MVNO, как его называют в Билайн), имеют доступ к таким ключевым технологиям, как мобильный интернет, защита от телефонного мошенничества и международный роуминг. Поддерживаются VoLTE-вызовы (пока что в Москве и области, а также в Мордовии), в ближайшее время ожидаются запуски поддержки VoLTE также в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

SIM-карту Альфа-Мобайл можно получить в 47 субъектах России, но до конца 2026 года партнеры планируют обеспечить доступность присутствие MVNO по всей стране.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«С учетом доступности широкого набора межоператорских и дополнительных телеком-сервисов, в том числе антифрод-защиты, аналогичной по глубине и эффективности защите опорного оператора, Альфа-Мобайл можно считать одним из самых технологичных MVNO в России. Это результат совместной слаженной работы, которую мы продолжаем, чтобы гарантировать клиентам не только устойчивость и качество связи, но и полный спектр самых актуальных возможностей».

Андрей Литвинов, генеральный директор Альфа-Мобайл:

«Вместе с Билайном мы запустили MVNO и охватили большинство регионов России в рекордные для индустрии сроки. Параллельно мы вывели на рынок ряд новых продуктов для клиентов и обеспечили их полное соответствие законодательству: это результат глубокой технологической интеграции и слаженной работы команд. В 2026 году планируем завершить федеральное масштабирование и предоставить клиентам Альфа-Банка возможность подключать услуги мобильной связи по всей стране».

Без данных о числе абонентов мне трудно оценить масштабы этого проекта, скорее всего он остается убыточным.

Как правило, банковские MVNO убыточны, что не смущает банки, которые надеются с их помощью, например, привлекать и удерживать клиентов. Банки оценивают успешность своих карманных операторов, например, по влиянию на показатель оттока клиентов, рост пожизненной ценности клиента, активности в приложениях, продуктовую глубину и т.п. Считается, что затраты на привлечение новых клиентов через MVNO меньше, чем при использовании традиционных рекламных каналов.

А у некоторых и вовсе есть амбиции по трансформации в полноценную цифровую экосистему.



