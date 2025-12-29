Виртуальные операторы: Билайн захостил китайского виртуала - China Mobile International

MForum.ru
29.12.2025,
Интересный контракт для Билайна - компании удалось заполучить такого интересного партнера, как китайский CMI. В формате виртуального оператора эта компания запустила проект CMLink - давно известная услуга "бесшовной связи", которая не один год действует в США, Канаде, Великобритании, Сингапуре, Японии, Таиланде, Италии и в ряде других стран.
В России услуги CMLink теперь доступны в тарифной линейке в тарифной линейке BeeChina на сети Билайн.
Сервис обеспечивает работу нескольких номеров при использовании одной SIM-карты (1CMN - 1-Card-Multi-Number). Абонент может подключить к ней российский номер Билайн, при этом у нее будет и китайский номер CMI, что позволит принимать звонки и SMS, адресованные на китайский номер, на SIM-карту Билайн. Причем, входящий звонок из Китая будет бесплатным, а исходящие тарифицируются как домашний, а не международный. Придут и проверочные коды китайских приложений, отправленные на китайский номер.
В России все больше граждан Китая - только за январь-сентябрь 2025 года разрешения получили 73 тысяч граждан этой страны. Десятки тысяч китайских граждан обучаются в российских ВУЗах. Кроме того, десятки тысяч россиян также учатся или работают в Китае. На эту аудиторию и ориентирован новый сервис.
«Мы вместе с CMI предлагаем простой и понятный сервис для студентов, профессионалов и семей из Китая, живущих в России, и россиян, регулярно посещающих Китай: один телефон, одна сим — и связь сразу в двух странах. Это снижает издержки, упрощает повседневные сценарии и делает международную коммуникацию такой же удобной, как местную. Важно отметить, что решение реализовано на уникальной недавно выведенной Билайном на рынок платформе Smart-MVNO, когда партнер может запустить даже такие интегрированные и комплексные мобильные сервисы намного быстрее и дешевле, чем в классических формах MVNO. Для нас особенно ценно, что именно Билайн стал вместе с China Mobile International участником в этом сервисе в России, подтвердив надежность, гибкость и скорость нас как партнера», — подчеркнул генеральный директор Билайна Сергей Анохин.
«Запуск CMLink в России — важный этап нашей международной стратегии. В партнёрстве с Билайн мы делаем повседневную коммуникацию между Китаем и Россией такой же простой, как локальный звонок: технология 1CMN (“одна SIM — несколько номеров") позволяет связать китайский и российский номера и принимать звонки и SMS на китайский номер прямо в сети Билайн — без второй SIM-карты и дополнительных устройств. Это особенно востребовано у студентов, специалистов и компаний, которые живут в двух информационных пространствах: им нужны стабильная голосовая связь, корректная доставка кодов верификации китайских сервисов и предсказуемая стоимость», — отметила госпожа Лу Цзин, генеральный директор China Mobile International Россия.
