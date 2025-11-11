Антиспам: Телефонный спам снижается? Но ситуация далека от идеальной

Антиспам: Телефонный спам снижается? Но ситуация далека от идеальной

11.11.2025, MForum.ru

По данным операторов связи, количество спам-звонков в России за последнее время сократилось на 25–30%. Такие оптимистичные оценки приводят Ведомости, ссылаясь на заявления представителей Билайн и Т2, тогда как МегаФон и МТС предпочли воздержаться от конкретных цифр. Несмотря на позитивную динамику, ситуацию нельзя назвать решенной — на пути к чистой связи остается множество препятствий.

Причины снижения и новые бизнес-модели

Операторы связывают прогресс с внедрением услуг маркировки звонков. Эта система, подключаемая на коммерческой основе, заставляет компании-звоноки более ответственно подходить к своим кампаниям, сокращая нецелевые вызовы и звонки со сбросом. Фактически, модель оплаты для бизнеса меняется с платы за успешный «дозвон» на плату за каждую «попытку вызова».

Проблемы и «лазейки»

Однако этот переход проходит болезненно. Многие компании не спешат мириться с новыми расходами, тем более что маркировка часто снижает процент ответов. В результате спамеры оперативно переключаются на емкости операторов фиксированной связи и виртуальных операторов (MVNO), которые не спешат подключаться к системе маркировки. Вряд ли это можно считать долгосрочным решением, если только не найдутся "особенные" операторы, которые смогут и далее безнаказанно не исполнять законодательство о маркировке.

Добавляют сложностей и технические проблемы, - далеко не все вызовы компаний, которые согласились на маркировку, доходят до абонентов с оплаченной маркировкой – в значительной доле случаев она теряется «по дороге».

В частности, представитель Объединенной телекоммуникационной компании отмечает, что маркировка практически не работает на номерах фиксированной телефонии, мобильные операторы не передают фиксированным необходимую информацию о вызывающих абонентах. Он связывает это с тем, что формулировки ПП №1300 оставили такую лазейку.

Выводы и мой субъективный взгляд

Мы наблюдаем типичный «переходный период»: правила меняются, но единого фронта против спама пока нет.

На субъективном уровне мне кажется, что спам-звонков и правда стало несколько меньше, хотя маркированные вызовы я практически не наблюдаю. Ключевой вопрос — какова цена этого успеха? Высок риск, что расходы бизнеса на обход блокировок и оплату маркировки будут переложены на потребителей через рост цен. В этом случае победа над спамом может оказаться пирровой.

Остается надеяться, что по крайней мере телеком-компании, оказавшиеся в сложной экономической ситуации, смогут увеличить свои доходы от новых услуг? Но уверенности в этом, как и в окончательном искоренении спама, пока нет.

© Алексей Бойко, MForum.ru

