Антиспам: Телефонный спам снижается? Но ситуация далека от идеальной

MForum.ru
11.11.2025,
По данным операторов связи, количество спам-звонков в России за последнее время сократилось на 25–30%. Такие оптимистичные оценки приводят Ведомости, ссылаясь на заявления представителей Билайн и Т2, тогда как МегаФон и МТС предпочли воздержаться от конкретных цифр. Несмотря на позитивную динамику, ситуацию нельзя назвать решенной — на пути к чистой связи остается множество препятствий.
Причины снижения и новые бизнес-модели
Операторы связывают прогресс с внедрением услуг маркировки звонков. Эта система, подключаемая на коммерческой основе, заставляет компании-звоноки более ответственно подходить к своим кампаниям, сокращая нецелевые вызовы и звонки со сбросом. Фактически, модель оплаты для бизнеса меняется с платы за успешный «дозвон» на плату за каждую «попытку вызова».
Проблемы и «лазейки»
Однако этот переход проходит болезненно. Многие компании не спешат мириться с новыми расходами, тем более что маркировка часто снижает процент ответов. В результате спамеры оперативно переключаются на емкости операторов фиксированной связи и виртуальных операторов (MVNO), которые не спешат подключаться к системе маркировки. Вряд ли это можно считать долгосрочным решением, если только не найдутся "особенные" операторы, которые смогут и далее безнаказанно не исполнять законодательство о маркировке.
Добавляют сложностей и технические проблемы, - далеко не все вызовы компаний, которые согласились на маркировку, доходят до абонентов с оплаченной маркировкой – в значительной доле случаев она теряется «по дороге».
В частности, представитель Объединенной телекоммуникационной компании отмечает, что маркировка практически не работает на номерах фиксированной телефонии, мобильные операторы не передают фиксированным необходимую информацию о вызывающих абонентах. Он связывает это с тем, что формулировки ПП №1300 оставили такую лазейку.
Выводы и мой субъективный взгляд
Мы наблюдаем типичный «переходный период»: правила меняются, но единого фронта против спама пока нет.
На субъективном уровне мне кажется, что спам-звонков и правда стало несколько меньше, хотя маркированные вызовы я практически не наблюдаю. Ключевой вопрос — какова цена этого успеха? Высок риск, что расходы бизнеса на обход блокировок и оплату маркировки будут переложены на потребителей через рост цен. В этом случае победа над спамом может оказаться пирровой.
Остается надеяться, что по крайней мере телеком-компании, оказавшиеся в сложной экономической ситуации, смогут увеличить свои доходы от новых услуг? Но уверенности в этом, как и в окончательном искоренении спама, пока нет.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: антиспам борьба с телефонным спамом
--
Публикации по теме:
06.11. [Новости компаний] Услуги: Билайн предложил клиентам услугу "Виртуальный номер", пока что не во всех регионах / MForum.ru
15.09. [Новости компаний] Антиспам: Исключения из запрета на массовые обзвоны не замедлили нарисоваться / MForum.ru
16.05. [Новости компаний] Итоги: ВымпелКом отчитался за первый квартал года / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Итоги года: МегаФон отчитался за 2024 год – заметным ростом показателей на фоне сокращения капитальных затрат / MForum.ru
25.02. [Новости компаний] Услуги: Билайн сделал базовую версию "Виртуального помощника" бесплатной для всех абонентов / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru
28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru