Услуги: Билайн предложил клиентам услугу "Виртуальный номер", пока что не во всех регионах

Основная идея услуги Виртуальный номер - защита от спама. Что предлагается: можно оформить на себя второй телефонный номер без какой-либо SIM-карты. Этот дополнительный номер можно будет использовать для звонков (входящих и исходящих), для получения SMS в разных системах. А основной номер в такой схеме меньше "светится" в открытом доступе, оставляя менее заметный "цифровой след".

Не получится отправить с виртуального номера SMS, воспользоваться мобильным интернетом, войти в ЛК Билайн. Из-за этого не получится зарегистрировать на этот номер, например, мессенджеры, которые требуют двухфакторной аутентификации или исходящих SMS. Не работает услуга в роуминге за пределами домашнего региона.

Услугу можно использовать как постоянно, так и для разовых задач. Звонки и SMS по "виртуальному номеру" расходуют пакет основного трафика, дополнительные платежи, кроме абонентской платы в 99 рублей в месяц, которая будет автоматически списываться с основного счета абонента, не нужны. Управление услугой - через мобильное приложение.

«Виртуальный номер — это простой способ не использовать свой основной контакт, чтобы избежать лишних звонков и сохранить конфиденциальность. Особенно услуга пригодится тем, кто часто взаимодействует со службами доставки или размещает объявления на онлайн-площадках. Также ее удобство оценят любители шопинга, оформляющие карты лояльности, и просто все те, кто хочет разделить личную и рабочую коммуникацию» — отмечает директор Белгородского отделения Билайн Андрей Долженков.

Кому доступна услуга?

Физическим лицам — гражданам РФ в Белгороде и Белгородской области, в Воронеже и Воронежской области, в Орле и Орловской области, в Республике Карелии и Петрозаводске, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Республике Татарстан и Казани, в Твери и Тверской области на всех предоплатных тарифах для номеров. в семье виртуальный номер доступен только основному номеру.

Что меня смущает, впрочем, это в целом все более актуальная проблема, применительно к получению новых телефонных номеров - неизвестно, какого качества номер вам достанется. Если им, например, пользовались ранее, он может иметь низкий рейтинг в системах рейтингования номеров, на него могут часто звонить, если он использовался в рекламе или человеком с невыплаченными кредитами и т.п. Но это не специфический риск данной услуги, а общая проблема конечности пулов номерной емкости у операторов. Применительно к услуге стоит понимать, что если вы отключите услугу Виртуальный номер, а затем вновь подключите, то почти наверняка получите новый, случайный номер, который мог использоваться кем-то ранее.

В общем, это узкоспециализированный инструмент для тех, кому он необходим, который вполне может оказаться сравнительно востребованным.

