Образование: ИКС Холдинг и МГТУ им. Баумана будут сотрудничать в рамках подготовки инженеров

19.05.2026,
Стороны подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках ЦИПР-2026. Основная цель сотрудничества – дополнить фундаментальную университетскую подготовку практическими навыками. По задумке, студенты получат возможность еще в процессе учебы работать с актуальными индустриальными задачами.
фото подписания предоставлено MForum пресс-службой ИКС-Холдинг
Программа охватывает три ключевых быстрорастущих технологических направления, в которых работает ИКС Холдинг: ИТ и телеком-инфраструктура, информационная безопасность и спутниковая связь.
Инженеры ИКС Холдинга не только будут участвовать в создании новых и актуализации существующих образовательных программ, но и будут работать со студентами в формате наставничества, а также войдут в состав аттестационных комиссий, чтобы отслеживать эффективность применяемых инструментов и оценивать готовность выпускников к работе.
Соглашение подразумевает стандартные образовательные форматы, а также современные подходы, такие как хакатоны, кейс-чемпионаты и совместные исследования, которые дают возможность отрабатывать практические навыки в условиях, близких к реальной работе в технологических компаниях.
Отдельное направление сотрудничества - создание кадрового резерва, трудоустройство студентов и формирование профессионального сообщества, в котором начинающие и опытные инженеры смогут обмениваться экспертизой и вместе искать решения актуальных задач.
«Инженерные таланты - главный актив нашего холдинга. От их решений сегодня буквально зависит будущее страны. Инженеру недостаточно обладать фундаментальными знаниями, главная его ценность в способности применять эти знания для актуальных вызовов, решить какую-то проблему, создав технологию и продукт, который уже завтра будет работать и приносить практические результаты», — отметил генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.
«Фундаментальное образование - наша сильная сторона, но инженером становятся только в решении реальных задач. Сотрудничество с ИКС Холдингом позволяет нам устранить разрыв между лабораторным экспериментом и промышленной эксплуатацией. Мы дадим студентам не просто шаблонные задания, а живую технологическую повестку, чтобы выпускники Бауманки приходили на производство не как стажеры, а как готовые лидеры изменений», - подчеркнул Михаил Гордин, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана.
теги: производство электроники образование сотрудничество подготовка инженеров высшее образование ИКС Холдин МГТУ им. Н.Э. Баумана ЦИПР-2026 ЦИПР
