Мобильная связь: МегаФон и Yadro запустили первую отечественную БС в городе-миллионнике

18.05.2026, MForum.ru

БС, разработанная и произведенная компанией Yadro, запущена в историческом центре Нижнего Новгорода и работает в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая передачу данных со скоростями до 110 Мбит/с.

По данным компаний, в зоне обслуживания – Нижневолжская набережная и набережная Федоровского, а также территория Благовещенского монастыря, Канавинского моста и улицы Рождественской.

«Наша базовая станция обеспечивает требуемые параметры стабильности и качества, а также поддерживает любые стандарты GSM и LTE в ключевых диапазонах. Кроме того, архитектура платформы - 5G-Ready, это значит, что в любой момент можно будет обновить программное обеспечение и осуществить переход к сетям пятого поколения без демонтажа оборудования», - подчеркнула Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro.

В рамках договора МегаФон поэтапно получит и развернет 1500 БС Yadro BTS1800, а также систему управления сетью Yadro NMS, контроллеры и другие необходимые сетевые компоненты.

В рамках конференции ЦИПР, с базовой станции организована онлайн-трансляция, кроме того,на вышке установлена метеостанция – система экомониторинга МегаФона. В режиме реального времени можно получить с нее данные, например, о качестве воздуха, его загрязненности частицами, температуру и влажность воздуха, давление, направление и скорость ветра. Данные агрегируются на платформе МегаФон-Экология, их могут получить по запросу профильные ведомства и предприятия.

--

теги: мобильная связь отечественные базовые станции отечественная электроника телеком-оборудование телеком Yadro ЦИПР ЦИПР-2026

--