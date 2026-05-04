Мобильная связь: МТС в Воронежской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями

MForum.ru
04.05.2026,
Как сообщает оператор, МТС запустил на своей сети базовые станции российского производства «Иртея» более чем в 30 малых городах и сёлах региона.
Оборудование заработало в 17 районах области, включая Бобровский (шесть населённых пунктов), Верхнехавский, Лискинский и Репьёвский (по три БС в каждом), Верхнемамонском, Панинском, Семилукском и Павловском (по 2 БС в каждом) и в 9 других (по одной). Доступ к LTE получили более 10 тысяч жителей. Отечественные станции также установлены у памятника природы «Урочище Кривоборье» в Рамонском районе.
«Воронежская область стала первым регионом Центрального Черноземья, где в сети МТС была запущена отечественная базовая станция "Иртея". Постепенный переход сетевой инфраструктуры на российское оборудование - это вклад в технологический суверенитет региона», - отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.
--
теги: развитие сетей мобильный интернет Воронежская область МТС
--
Публикации по теме:
30.01. МегаФон в Воронежской области - новые базовые станции построены в Острогожском районе
15.09. МегаФон в Воронежской области - к сети подключено еще более 20 поселений
06.03. МегаФон в Воронежской области - покрытие 4G/LTE улучшилось для 35 тысяч жителей сел
15.01. Связь МТС появилась в селах вдоль автотрассы Воронеж-Саратов
04.12. МегаФон в Воронежской области - на 20% выросла скорость передачи данных в более чем 130 локациях Воронежа
15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах
04.10. МегаФон в Воронежской области - запущены новые объекты связи в 8 районах области
09.09. МегаФон в Воронежской области - доступ к 4G получили еще более 30 воронежских поселений
14.08. МегаФон в Воронежской области - новое телеком-оборудование появилось в 4-х городах
02.03. МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России
05.12. Региональный дайджест активности Tele2
26.11. Дайджест активности операторов "большой четверки"
13.11. Российские операторы продолжают работы по модернизации сетей
15.07. Получить грант разработчикам отечественного ПО или ПАК стало проще
13.07. Вымпелком сообщает об улучшении качества indoor связи в бизнес-центрах Воронежа
12.03. Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40
29.01. Билайн ускорил мобильный интернет в коттеджных поселках Воронежской области
26.01. RAN sharing LTE сетей Билайн и МегаФон. Подробности
22.12. МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing
23.05. Коротко о разном
04.05. FCC обновляет правила использования спутниковой связи - в SpaceX открывают шампанское
04.05. Ловушка "вайбкодинга" и чего ждать в плане цен на доступ к ИИ
04.05. Информагентство «Россия сегодня» развернуло локальную ИИ инфраструктуру на базе серверов Yadro
04.05. Huawei ожидает, что выручка от ИИ-чипов в 2026 году вырастет, минимум, на 60%
04.05. МТС в Воронежской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями
04.05. МегаФон в Республике Бурятия - покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями в сёлах Мостовка и Зырянск
03.05. Созвездие Amazon Leo стало расти быстрее – взят барьер в 300 КА на орбите
01.05. В интересах безопасности…
30.04. Рынок платного ТВ в 2025 году показал рост на фоне блокировок мобильного интернета
30.04. Китайская Lightelligence провела IPO и оценена в 77.9 млрд гонконгских долларов
30.04. Прямая запись углеродных проводников на стеклянных подложках ускорит внедрение совместной упаковки оптики
30.04. Британская EE подключила к сети 5G+ более 50 млн человек
30.04. "Билайн бизнес" представил проект решения для управления горными работами pLTE/5G
30.04. МТС в Омской области - покрытие LTE улучшено рефармингом на юге региона
29.04. Разработку САПР под техпроцессы до 90 нм профинансирует Минпромторг
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69