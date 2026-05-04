Мобильная связь: МТС в Воронежской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями

04.05.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МТС запустил на своей сети базовые станции российского производства «Иртея» более чем в 30 малых городах и сёлах региона.

Оборудование заработало в 17 районах области, включая Бобровский (шесть населённых пунктов), Верхнехавский, Лискинский и Репьёвский (по три БС в каждом), Верхнемамонском, Панинском, Семилукском и Павловском (по 2 БС в каждом) и в 9 других (по одной). Доступ к LTE получили более 10 тысяч жителей. Отечественные станции также установлены у памятника природы «Урочище Кривоборье» в Рамонском районе.

«Воронежская область стала первым регионом Центрального Черноземья, где в сети МТС была запущена отечественная базовая станция "Иртея". Постепенный переход сетевой инфраструктуры на российское оборудование - это вклад в технологический суверенитет региона», - отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

--

теги: развитие сетей мобильный интернет Воронежская область МТС

--