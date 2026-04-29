Блокировки интернета: В Москве на майские праздники планируют отключения интернета

29.04.2026, MForum.ru

Речь пока что идет о 5-м, 7-м и 9-м мая. Интернет планируется отключать и ограничивать «в целях безопасности». Об этом сообщает сегодня «КоммерсантЪ» и другие СМИ.

К сожалению, как и в других подобных случаях, детальной официальной информации о том, насколько масштабными будут отключения и блокировки, какие территории города затронут, в какие временные периоды будут действовать - нет.

Прежде всего, отключения коснутся мобильного интернета. Впрочем, нет гарантий, что «цели безопасности» не распространятся в какой-то момент и на проводной доступ.

