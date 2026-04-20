Мобильная связь: Встречи. "Телеком будущего". Часть 1

20.04.2026,
17 апреля в Москве прошла 3-я ежегодная встреча «Телеком будущего», организуемая TelecomDaily. Полный конспект делать, увы, некогда. Но отдельными фрагментами, которые мне показались интересными, конечно, поделюсь. В частности, на стратегической сессии говорилось следующее.
Инесса Галактионова, генеральный директор МТС
В 2025 году для защиты наших граждан начали происходить блокировки интернета. И мы с вами неожиданно обнаружили, что без связи не работает практически ничего – невозможно вызвать такси, оплатить, снять деньги. Это показывает, насколько глубоко проникла связь в самые различные индустрии. Невозможно представить себе финтех без связи, без телекома не сможет развиваться и бигтех.
Сейчас многие компании вынуждены останавливать инвестиции, например, из-за того, что у них большие долговые нагрузки, у кого-то и выручка падает. Но нельзя останавливаться, как только хоть немного останавливаешься, прогресс замедляется. Наша задача, задача лидеров отрасли – находить правильный баланс (между размером инвестиций и темпами развития). И в этом могут помочь сильные, правильные партнеры.
В 2025 году МТС заблокировал более 3 млрд мошеннических звонков.
ИИ стал основой для ренессанса голосовых услуг. Например, появились такие услуги, как саммаризация содержимого звонка. ИИ выделяет главное – о чем договорились, например, о встрече, где, когда. В целом возможности перевода голоса в текст, а текста в голос позволяют решать множество задач, например, когда вы не можете ответить на звонок, а ответить необходимо. Например, вы набираете сообщение, а на той стороне человек получает от вас голосовое сообщение. В России порядка 13 млн слабослышащих, трудно переоценить важность этих услуг для них.
B2B: Несколько лет назад мы купили аналог Zoom, сейчас он называется МТС Линк. По мере ухода из РФ зарубежных платформ и сервисов для видеоконференций, стала расти востребованность отечественных. Мы сделали ставку на максимальное внедрение ИИ. Первое, что было сделано – после проведенной в МТС Линк телеконференции, вы можете получить краткое содержание конференции. Это удобно, востребовано, сейчас мы с этим продуктом уже выходим на зарубежные рынки.
У нас есть ряд направлений, в телекоме и цифровизации, в которых мы на голову выше европейских коллег. А вот Китай и Южная Корея – впереди, они имели возможность «набить шишки» в рамках внедрений 5G. И мы видим, что у того же China Mobile уже порядка 600 различных сценариев цифровизации на базе ИИ для различных отраслей. Видим интересные примеры интеграции телеком-операторов и маркетплейсов.
ИИ-агенты еще недавно выглядели как хайп. Но уже в 2025 году стали видны полезные кейсы. И мы их внедряем в свои услуги.
Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито
У нас около 250 млн объявлений. Внутри нашей инфраструктуры совершается более 1 млрд звонков, но еще более важно, чтобы проходили пуш-сообщения.
С 2014 года мы много инвестируем в машинное обучение. Сейчас очень хорошо работает рекомендательная система в Авито, более 50% пользователей получают рекомендации ИИ и совершают действия на основе полученных рекомендаций. Мы достаточно много инвестируем и будем продолжать инвестировать в генеративный ИИ, в ближайшие 10 лет – это будет более 10-11 млрд рублей, в этой теме в компании занято порядка 900 сотрудников. Отдельно и много инвестируем в «доверие и безопасность» – более 15 млрд инвестировано за последние 3 года, этим занимается порядка 500 специалистов в Авито.
Публикации по теме:
07.05. Дмитрий Лаконцев, Иртея – в наших планах произвести в 2025 году 1.5 тысячи БС. Или более
24.04. Виктор Белов, МТС, о переходе на отечественное телеком-оборудование
17.03. Конспекты - Состояние дел по проекту литографа на длину волны 11.2 нм
17.04. Эволюция: от МТТ к МТС EXOLVE - настраиваемый телеком, роботы и ИИ
05.03. ВымпелКом отчитался за 2023 год. Антикризисная программа сработала и завершается. Часть 2
05.03. ВымпелКом отчитался за 2023 год. Антикризисная программа сработала и завершается. Часть 1
17.01. Операторы "большой тройки" отчитались за последние 6 лет в "День цифровизации"
31.03. МТС. Экосистема. Ребрендинг. Конспект выступления Вячеслава Николаева
26.12. МТС поможет людям с аутизмом трудоустроиться в IT
17.12. Дмитрий Лаконцев, Сколтех, "Отечественная экосистема OpenRAN"
17.12. Павел Архипов, "Элементная база и ПО для разработки оборудования сетей 5G в парадигме OpenRAN"
16.12. Алексей Маслянкин, МТС, "Стратегия Open RAN"
15.12. Роман Масленников, Радио Гигабит, "Разработка физического уровня базовой станции 5G NR"
13.12. Инесса Галактионова, МТС - встреча 10.12.2021. Часть 1
13.12. Инесса Галактионова, МТС - встреча 10.12.2021. Часть 2 - вопросы и ответы
30.11. Юбилейный выпуск Ericsson Mobility Report - заглянем вместе в 2027 год
25.11. Конспекты: C.Аносов, "Семейство продуктов Аврора и поддержка отечественных процессоров"
24.11. Конспекты: В.Богданов, "Созвездие "Байкал". Экосистема ПО для процессоров Baikal. Текущее состояние и перспективы"
15.11. Материалы конференции OpenRAN Russia 2021
15.11. Радио Гигабит
20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018
20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников
20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ
20.04. New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян
20.04. Китайские лидары научили различать цвета
20.04. Ростов-на-Дону может остаться совсем без мобильной связи?
20.04. Встречи. "Телеком будущего". Часть 1
20.04. И вновь об IMEI
20.04. MWS Cloud запустила Managed Kafka в промышленную эксплуатацию
19.04. 6G - Samsung и Orange высказывают обоснованный скепсис в отношении нового "жэ"
19.04. Американский Comcast приостанавливает продажу тарифов с оплатой за гигабайт и обещает «премиальный объем данных» для пользователей своих «безлимитных» тарифов
18.04. Узбекистан и ZTE укрепляют стратегическое партнерство для ускорения цифровой трансформации
17.04. Прибыль Ericsson упала на 79% - компания предупреждает о росте затрат на чипы
17.04. Yadro запускает приём заявок на оплачиваемую летнюю стажировку «Импульс 2026»
20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски
20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч
17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD
17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K
16.04. Poco C81 Pro получи 6.9" дислеей 120 Гц, АКБ 6000 мАч и Unisoc T7250
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км
15.04. T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7
14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий
14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля
14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма
13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий
13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку
13.04. Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля
10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара
10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии
10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300