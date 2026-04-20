Мобильная связь: Встречи. "Телеком будущего". Часть 1

17 апреля в Москве прошла 3-я ежегодная встреча «Телеком будущего», организуемая TelecomDaily. Полный конспект делать, увы, некогда. Но отдельными фрагментами, которые мне показались интересными, конечно, поделюсь. В частности, на стратегической сессии говорилось следующее.

Инесса Галактионова, генеральный директор МТС

В 2025 году для защиты наших граждан начали происходить блокировки интернета. И мы с вами неожиданно обнаружили, что без связи не работает практически ничего – невозможно вызвать такси, оплатить, снять деньги. Это показывает, насколько глубоко проникла связь в самые различные индустрии. Невозможно представить себе финтех без связи, без телекома не сможет развиваться и бигтех.

Сейчас многие компании вынуждены останавливать инвестиции, например, из-за того, что у них большие долговые нагрузки, у кого-то и выручка падает. Но нельзя останавливаться, как только хоть немного останавливаешься, прогресс замедляется. Наша задача, задача лидеров отрасли – находить правильный баланс (между размером инвестиций и темпами развития). И в этом могут помочь сильные, правильные партнеры.

В 2025 году МТС заблокировал более 3 млрд мошеннических звонков.

ИИ стал основой для ренессанса голосовых услуг. Например, появились такие услуги, как саммаризация содержимого звонка. ИИ выделяет главное – о чем договорились, например, о встрече, где, когда. В целом возможности перевода голоса в текст, а текста в голос позволяют решать множество задач, например, когда вы не можете ответить на звонок, а ответить необходимо. Например, вы набираете сообщение, а на той стороне человек получает от вас голосовое сообщение. В России порядка 13 млн слабослышащих, трудно переоценить важность этих услуг для них.

B2B: Несколько лет назад мы купили аналог Zoom, сейчас он называется МТС Линк. По мере ухода из РФ зарубежных платформ и сервисов для видеоконференций, стала расти востребованность отечественных. Мы сделали ставку на максимальное внедрение ИИ. Первое, что было сделано – после проведенной в МТС Линк телеконференции, вы можете получить краткое содержание конференции. Это удобно, востребовано, сейчас мы с этим продуктом уже выходим на зарубежные рынки.

У нас есть ряд направлений, в телекоме и цифровизации, в которых мы на голову выше европейских коллег. А вот Китай и Южная Корея – впереди, они имели возможность «набить шишки» в рамках внедрений 5G. И мы видим, что у того же China Mobile уже порядка 600 различных сценариев цифровизации на базе ИИ для различных отраслей. Видим интересные примеры интеграции телеком-операторов и маркетплейсов.

ИИ-агенты еще недавно выглядели как хайп. Но уже в 2025 году стали видны полезные кейсы. И мы их внедряем в свои услуги.

Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито

У нас около 250 млн объявлений. Внутри нашей инфраструктуры совершается более 1 млрд звонков, но еще более важно, чтобы проходили пуш-сообщения.

С 2014 года мы много инвестируем в машинное обучение. Сейчас очень хорошо работает рекомендательная система в Авито, более 50% пользователей получают рекомендации ИИ и совершают действия на основе полученных рекомендаций. Мы достаточно много инвестируем и будем продолжать инвестировать в генеративный ИИ, в ближайшие 10 лет – это будет более 10-11 млрд рублей, в этой теме в компании занято порядка 900 сотрудников. Отдельно и много инвестируем в «доверие и безопасность» – более 15 млрд инвестировано за последние 3 года, этим занимается порядка 500 специалистов в Авито.

