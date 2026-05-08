Мобильная связь: МегаФон в Оренбургской области - мобильный интернет ускорен в Бугуруслане

MForum.ru

Мобильная связь: МегаФон в Оренбургской области - мобильный интернет ускорен в Бугуруслане

08.05.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске дополнительного телеком-оборудования в северной части Бугуруслана - на пересечении улиц Челюскина и Спортивной. Улучшения затронули жилые кварталы, включая частный сектор, а также центральную городскую больницу, нефтяной колледж и автошколу.

По данным оператора, скорость загрузки в этой локации достигает 100 Мбит/с. Инженеры задействовали средние и высокие диапазоны частот, что позволило увеличить скорость мобильного интернета и сбалансировать абонентскую нагрузку на территории с высокой онлайн-активностью.

«Бугуруслан входит в пятерку городов региона по объемам используемого мобильного трафика. Одному пользователю здесь в среднем необходимо по 29 Гбайт в месяц. Мы системно развиваем инфраструктуру связи для комфорта наших абонентов», - сообщил руководитель технической службы МегаФона в Оренбургской области Павел Ботнарь.

По данным компании, жители Оренбуржья ежемесячно используют в среднем 26 ГБ интернет-данных на человека. В топ-5 по онлайн-активности - Новотроицк, Орск, Оренбург, Ясный и Бугуруслан.

--

теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон Оренбургская область

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

21.04. Билайн в Оренбургской области - покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями в шести селах

18.03. МегаФон в Оренбургской области - покрытие 4G улучшено у Сорочинского водохранилища

04.02. Билайн в Оренбургской области - покрытие сети 4G улучшено в Орске

20.11. Билайн в Оренбургской области - оператор реализовал проект по рефармингу частот 3G

01.10. Билайн в Оренбургской области - подключены новые населенные пункты в 9 районах области

21.04. МегаФон в Оренбургской области - улучшена связь в двух малых населенных пунктах

15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах

09.09. МегаФон в Оренбургской области - indoor-покрытие появилось в ТРК Мармелад в Оренбурге

12.09. МегаФон о развитии сети в Оренбурге

02.03. МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России

01.12. МегаФон ускорил интернет в Оренбуржье

26.11. Дайджест активности операторов "большой четверки"

19.12. Ericsson внедрил решение для динамического распределения спектра в сети МегаФон в Оренбургской области

19.12. Ericsson внедрил решение для динамического распределения спектра в сети МегаФон

22.12.  МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing

25.04.  ЗАО «Пенза Мобайл» приступила к оказанию услуг мобильной связи стандарта GSM

17.04. ОАО "ВолгаТелеком" за I квартал 2007 года подключило к Интернет 843 образовательных учреждения Приволжского Федерального округа

26.10. Октябрьское прибавление в сети DIVIZION

24.10.  Дайджест новостей

29.09.  Компания "МегаФон" в Республике Башкортостан - 200.000 абонентов в сети

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

08.05. Канадский центр фотонного производства "приватизируют"

08.05. Intel передала студентам Вьетнама оборудование для сборки и тестирования микросхем

08.05. Huawei расширяет «офлайн-звонки»

08.05. Билайн в Тюменской области - покрытие 4G и домашний интернет расширены в восьми жилых комплексах

08.05. МегаФон в Оренбургской области - мобильный интернет ускорен в Бугуруслане

07.05. SpaceX представила планы строительства Terafab в Техасе с оценкой стоимости в $55 млрд

07.05. OpenAI завершила формирование совместного предприятия DeployCo с группой фондов прямых инвестиций

07.05. МТС запустил переводы для физлиц на кошельки WeChat Pay без комиссии

07.05. Билайн в Удмуртской республике - покрытие 4G обеспечено indoor-оборудованием в 4 ТЦ Ижевска

07.05. Росэл сообщает о начале серийного производства новой модификации отечественных светочувствительных КМОП-матриц с разрешением 4К

07.05. "Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая"

07.05. МТС в Якутии - сеть LTE усилена в районе строительства Ленского моста

06.05. Индия дозрела до собственной низкоорбитальной группировки

06.05. В Аналитическом центре GS Group оценили российский рынок ноутбуков и мониторов в 1q2026

06.05. Мировой рынок полупроводников в 2025 году вырос на 26% до $796 млрд

Все статьи >>

Новости

08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально

08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально

07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320

07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90

06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249

06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?

06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка

05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы

05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500

05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5

04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED

04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H

04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?

30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2

30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86

29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99

29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов

29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм

29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм

28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: