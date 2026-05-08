Мобильная связь: МегаФон в Оренбургской области - мобильный интернет ускорен в Бугуруслане

08.05.2026,
МегаФон сообщает о запуске дополнительного телеком-оборудования в северной части Бугуруслана - на пересечении улиц Челюскина и Спортивной. Улучшения затронули жилые кварталы, включая частный сектор, а также центральную городскую больницу, нефтяной колледж и автошколу.
По данным оператора, скорость загрузки в этой локации достигает 100 Мбит/с. Инженеры задействовали средние и высокие диапазоны частот, что позволило увеличить скорость мобильного интернета и сбалансировать абонентскую нагрузку на территории с высокой онлайн-активностью.
«Бугуруслан входит в пятерку городов региона по объемам используемого мобильного трафика. Одному пользователю здесь в среднем необходимо по 29 Гбайт в месяц. Мы системно развиваем инфраструктуру связи для комфорта наших абонентов», - сообщил руководитель технической службы МегаФона в Оренбургской области Павел Ботнарь.
По данным компании, жители Оренбуржья ежемесячно используют в среднем 26 ГБ интернет-данных на человека. В топ-5 по онлайн-активности - Новотроицк, Орск, Оренбург, Ясный и Бугуруслан.
теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон Оренбургская область
