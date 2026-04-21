Мобильная связь: Билайн в Оренбургской области - покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями в шести селах

21.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, инженеры Билайна запустили новые базовые станции в шести населённых пунктах: Благодаровка (Бугурусланский район), Красногвардеец, Липовка, Шахматовка (Бузулукский район), Ащебутак (Домбаровский район) и Нижняя Павловка (Оренбургский район). Оборудование работает в диапазонах LTE 900 и LTE 1800.

Связь также стала доступнее на территориях памятников природы - «Никифоровских реликтовых сосен» у поселка Красногвардеец и «Верхнедомашкинских оврагов» близ села Липовка.

«При развитии инфраструктуры в районах области мы используем оборудование на частотах LTE 900 и LTE 1800. Этот диапазон дает более широкое покрытие, что особенно актуально для сельской местности и территорий со сложным рельефом», - добавил и.о. директора Оренбургского отделения Билайна Константин Гордеев.

теги: мобильная связь развитие сетей Оренбургская область Билайн Вымпелком

