Анонсы: Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90

07.05.2026, MForum.ru

Компания Honor тихо представила в Китае бюджетное устройство Play-серии под названием Play 70C. Оно работает на чипсете MediaTek Helio G81 Ultra и оснащено батареей емкостью 5300 мАч. Ранее компания также представила Play 80 Plus с батареей на 7500 мАч и Snapdragon 4 Gen 4.

Honor Play 70C оснащен 6.75-дюймовым LCD-дисплеем с HD+ разрешением и частотой обновления 90 Гц.

Устройство получило одну 13-мегапиксельную основную камеру, поддерживающую запись видео 1080p и 10-кратный цифровой зум. Спереди — 5-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Аккумулятор — 5300 мАч. Восьмиядерный чип MediaTek работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Устройство работает на Android 15 с MagicOS 9.0 из коробки. Поддерживаются две SIM-карты с 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, имеется разъем 3.5 мм для наушников.

Цвета: черный Ink Rock Black, синий Lake Blue и серебристый Moonlit Silver. Цены начинаются от 599 юаней (~$90) за конфигурацию 4/64 ГБ и доходят до 799 юаней за 6/128 ГБ. Также есть средний вариант 4/128 ГБ ценой 699 юаней.

Play 70C — это попытка Honor закрыть ультрабюджетный сегмент в Китае. Helio G81 Ultra — это, вероятно, улучшенная версия Helio G81 (4G-чип, без 5G). Производительность — на уровне Helio G85 (примерно как Snapdragon 665). Для базовых задач хватит.

5300 мАч — хорошая емкость для бюджетника. В паре с HD+ экраном и 90 Гц телефон продержится 1.5-2 дня. Зарядка — скорее всего, медленная (10-15 Вт), но в спецификациях не указана.

Android 15 — Play 70C вышел, когда уже почти все перешли на Android 16. Но Honor обещает обновления? Вряд ли. Это бюджетник — что получил, с тем и останется.

Впрочем, для пенсионеров, детей, рабочих и всех тех, кому нужен дешевый телефон для звонков и мессенджеров он может подойти. Honor Play 70C — честный бюджетник без излишеств. Свои деньги он отрабатывает.