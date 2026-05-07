Анонсы: Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90

MForum.ru
07.05.2026,
Компания Honor тихо представила в Китае бюджетное устройство Play-серии под названием Play 70C. Оно работает на чипсете MediaTek Helio G81 Ultra и оснащено батареей емкостью 5300 мАч. Ранее компания также представила Play 80 Plus с батареей на 7500 мАч и Snapdragon 4 Gen 4.
Honor Play 70C оснащен 6.75-дюймовым LCD-дисплеем с HD+ разрешением и частотой обновления 90 Гц.
Устройство получило одну 13-мегапиксельную основную камеру, поддерживающую запись видео 1080p и 10-кратный цифровой зум. Спереди — 5-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.
Аккумулятор — 5300 мАч. Восьмиядерный чип MediaTek работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
Устройство работает на Android 15 с MagicOS 9.0 из коробки. Поддерживаются две SIM-карты с 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, имеется разъем 3.5 мм для наушников.
Цвета: черный Ink Rock Black, синий Lake Blue и серебристый Moonlit Silver. Цены начинаются от 599 юаней (~$90) за конфигурацию 4/64 ГБ и доходят до 799 юаней за 6/128 ГБ. Также есть средний вариант 4/128 ГБ ценой 699 юаней.
Play 70C — это попытка Honor закрыть ультрабюджетный сегмент в Китае. Helio G81 Ultra — это, вероятно, улучшенная версия Helio G81 (4G-чип, без 5G). Производительность — на уровне Helio G85 (примерно как Snapdragon 665). Для базовых задач хватит.
5300 мАч — хорошая емкость для бюджетника. В паре с HD+ экраном и 90 Гц телефон продержится 1.5-2 дня. Зарядка — скорее всего, медленная (10-15 Вт), но в спецификациях не указана.
Android 15 — Play 70C вышел, когда уже почти все перешли на Android 16. Но Honor обещает обновления? Вряд ли. Это бюджетник — что получил, с тем и останется.
Впрочем, для пенсионеров, детей, рабочих и всех тех, кому нужен дешевый телефон для звонков и мессенджеров он может подойти. Honor Play 70C — честный бюджетник без излишеств. Свои деньги он отрабатывает.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320
06.05. В Аналитическом центре GS Group оценили российский рынок ноутбуков и мониторов в 1q2026
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
24.03. Huawei Enjoy 90 Pro Max – Kirin 8000, батарея 8500 мАч и экран 120 Гц за 250 долларов
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
09.03. Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы
04.03. Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса
02.03. Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч
02.03. Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5
26.02. Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч
16.02. Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч
13.02. Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой
12.02. Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки»
07.05. OpenAI завершила формирование совместного предприятия DeployCo с группой фондов прямых инвестиций
07.05. МТС запустил переводы для физлиц на кошельки WeChat Pay без комиссии
07.05. Билайн в Удмуртской республике - покрытие 4G обеспечено indoor-оборудованием в 4 ТЦ Ижевска
07.05. Росэл сообщает о начале серийного производства новой модификации отечественных светочувствительных КМОП-матриц с разрешением 4К
07.05. "Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая"
07.05. МТС в Якутии - сеть LTE усилена в районе строительства Ленского моста
06.05. Индия дозрела до собственной низкоорбитальной группировки
06.05. В Аналитическом центре GS Group оценили российский рынок ноутбуков и мониторов в 1q2026
06.05. Мировой рынок полупроводников в 2025 году вырос на 26% до $796 млрд
06.05. T2 импортзаместила решение PCRF разработкой Bercut
06.05. Билайн в Костромской области - покрытие 4G расширено в семи деревнях
06.05. Сеть 4G МегаФон запущена с использованием нового оборудования в селе Берт-Даг в Тыве
06.05. МТС в Магаданской области - indoor-покрытие LTE развернуто в аэропорту Магадана
05.05. Спутниковая связь с низкой орбиты - дайджест
05.05. SEMI сообщает о росте мировых поставок кремниевых пластин на 13% в годовом исчислении в 1q2026
07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320
07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов