Анонсы: Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15

03.04.2026, MForum.ru

Компания Honor представила в Китае новый смартфон Play 80 Pro. Устройство получило несколько примечательных особенностей — большую батарею, защиту IP65 — но при этом вызывает вопросы из-за явно устаревших характеристик для 2026 года.

Play 80 Pro оснастили 6.8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720×1610 пикселей, пиковой яркостью 850 нит — и частотой обновления 60 Гц. На официальном сайте Honor нет ни слова о более высокой частоте, что в 2026 году выглядит архаично. Даже бюджетные смартфоны за 100 долларов уже давно получили 90 Гц, а здесь цена стартует от 275 долларов.

Сердцем устройства стал Snapdragon 6s Gen 3 — чип с поддержкой 5G, но по производительности уступающий даже прошлогодним представителям 7-серии. Оперативной памяти — 6, 8 или 12 ГБ, накопитель во всех версиях — 256 ГБ. Три конфигурации различаются только объемом RAM.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч — главное преимущество модели. В паре с не самым прожорливым процессором и HD-экраном это обещает отличную автономность. Защита IP65 гарантирует устойчивость к пыли и струям воды — для бюджетника приятный бонус.

Камеры: основная на 50 МП и фронтальная на 5 МП. Набор минимальный, без ультраширика.

Работает устройство под управлением Android 15 с оболочкой MagicOS 9. На момент выхода (апрель 2026) актуальной версией Android уже несколько месяцев является 16. Honor сэкономила на обновлении, и это заметно.

Цвета: синий, белый, черный. Габариты: 166.89 × 76.8 × 8.24 мм, вес — 207 г. Цена начинается от 1899 юаней за версию 6/256 ГБ. Конфигурация 8/256 ГБ оценена в 2099 юаней, а топовый вариант 12/256 ГБ обойдется в 2299 юаней.

Honor Play 80 Pro вызывает недоумение. В эпоху, когда даже ультрабюджетные смартфоны переходят на 90 Гц и выше, выпускать устройство за 275 долларов с 60-герцовым экраном — как минимум недальновидно. Добавьте к этому устаревшую версию Android и процессор начального уровня — получится продукт, который сложно рекомендовать.

Единственные сильные стороны — батарея 7000 мАч и защита IP65. Но этих аргументов вряд ли достаточно, чтобы убедить покупателя выбрать Play 80 Pro вместо конкурентов от Xiaomi, Realme или iQOO, которые за те же деньги предлагают 120 Гц, свежий Android и более мощные чипы.

Видимо, Play 80 Pro нацелен на специфическую аудиторию, для которой автономность и защита важнее всего остального, — например, на корпоративных клиентов или людей рабочих профессий. Для массового рынка этот аппарат вряд ли станет хитом.