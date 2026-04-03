Анонсы: Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15

MForum.ru
03.04.2026,
Компания Honor представила в Китае новый смартфон Play 80 Pro. Устройство получило несколько примечательных особенностей — большую батарею, защиту IP65 — но при этом вызывает вопросы из-за явно устаревших характеристик для 2026 года.
Play 80 Pro оснастили 6.8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720×1610 пикселей, пиковой яркостью 850 нит — и частотой обновления 60 Гц. На официальном сайте Honor нет ни слова о более высокой частоте, что в 2026 году выглядит архаично. Даже бюджетные смартфоны за 100 долларов уже давно получили 90 Гц, а здесь цена стартует от 275 долларов.
Сердцем устройства стал Snapdragon 6s Gen 3 — чип с поддержкой 5G, но по производительности уступающий даже прошлогодним представителям 7-серии. Оперативной памяти — 6, 8 или 12 ГБ, накопитель во всех версиях — 256 ГБ. Три конфигурации различаются только объемом RAM.
Аккумулятор емкостью 7000 мАч — главное преимущество модели. В паре с не самым прожорливым процессором и HD-экраном это обещает отличную автономность. Защита IP65 гарантирует устойчивость к пыли и струям воды — для бюджетника приятный бонус.
Камеры: основная на 50 МП и фронтальная на 5 МП. Набор минимальный, без ультраширика.
Работает устройство под управлением Android 15 с оболочкой MagicOS 9. На момент выхода (апрель 2026) актуальной версией Android уже несколько месяцев является 16. Honor сэкономила на обновлении, и это заметно.
Цвета: синий, белый, черный. Габариты: 166.89 × 76.8 × 8.24 мм, вес — 207 г. Цена начинается от 1899 юаней за версию 6/256 ГБ. Конфигурация 8/256 ГБ оценена в 2099 юаней, а топовый вариант 12/256 ГБ обойдется в 2299 юаней.
Honor Play 80 Pro вызывает недоумение. В эпоху, когда даже ультрабюджетные смартфоны переходят на 90 Гц и выше, выпускать устройство за 275 долларов с 60-герцовым экраном — как минимум недальновидно. Добавьте к этому устаревшую версию Android и процессор начального уровня — получится продукт, который сложно рекомендовать.
Единственные сильные стороны — батарея 7000 мАч и защита IP65. Но этих аргументов вряд ли достаточно, чтобы убедить покупателя выбрать Play 80 Pro вместо конкурентов от Xiaomi, Realme или iQOO, которые за те же деньги предлагают 120 Гц, свежий Android и более мощные чипы.
Видимо, Play 80 Pro нацелен на специфическую аудиторию, для которой автономность и защита важнее всего остального, — например, на корпоративных клиентов или людей рабочих профессий. Для массового рынка этот аппарат вряд ли станет хитом.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
24.03. Huawei Enjoy 90 Pro Max – Kirin 8000, батарея 8500 мАч и экран 120 Гц за 250 долларов
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
09.03. Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы
04.03. Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса
02.03. Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч
02.03. Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5
26.02. Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч
16.02. Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч
13.02. Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой
12.02. Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки»
11.02. В МТС готовятся к запуску 5G
11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана
10.02. Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой
05.02. iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra»
21.01. Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100
14.01. Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения
12.01. Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры
01.04. МТС испытала «летающую базовую станцию» на аэростате в Саратовской области
01.04. Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов
25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд
25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах
25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг
24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL
24.03. Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей
24.03. Кризис расползается по цепочке поставок
24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%
24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile
24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения
24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440
23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2
01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти
30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними
30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
27.03. iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн
26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
25.03. Samsung Galaxy Z Fold8 – 200 МП, 8-дюймовый экран и батарея 5000 мАч
25.03. Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки