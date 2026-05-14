Мобильная связь: Было время, и сроки смещали… - переводу КИИ на российское ПО дадут больше времени?

Минцифры, по данным Интерфакс, подготовило проект постановления, устанавливающий новые, более мягкие сроки перевода значимых объектов критической информационной инфраструктуры на российское ПО.

Основной дедлайн для большинства объектов КИИ - 1 января 2028 года, однако предусмотрены важные исключения. Если на типовом объекте КИИ до 2026 года уже был реализован особо значимый проект или заключен контракт на разработку отечественного софта, срок могут сдвинуть до 1 января 2031 года. Для наиболее сложных случаев, когда такие проекты стартуют в 2026-2027 годах, допускается переход до 1 января 2036 года.

Новые объекты КИИ, созданные после 1 января 2027 года, должны полностью перейти на российский софт в течение 5 лет.

Для операторов связи новые сроки, если проект станет постановлением правительства, означают необходимость активно заниматься импортозамещением ключевых систем, однако полученные отсрочки позволят более планомерно заменить зарубежные решения на отечественные без ущерба для надёжности сетей. И, возможно, позволят сделать расходы на это более посильными, "размазав" их во времени.

По состоянию на конец 2025 года, более 50% субъектов КИИ так и не перешли на российское ПО. Среди основных причин участники рынка называли стоимость и сложность миграции.

Целевой уровень импортозамещения для КИИ сейчас установлен на отметке 95%, причём особый акцент сделан на внедрение российского искусственного интеллекта. (Хм…)

Контроль за переходом на российский софт обещает быть жёстким. Должны быть назначены ответственные менеджеры в высоком ранге. Будут проводиться проверки.

Для телеком-отрасли это означает, что операторы должны не только заменить ПО на российское, но и обеспечить соответствие систем требованиям безопасности. В частности, владельцы значимых объектов КИИ обязаны будут создать системы обеспечения информационной безопасности, регулярно искать и устранять уязвимости, соблюдать парольные политики, обновлять антивирусные базы. И, конечно, перевести ядро опорной сети на российское ПО.

Учитывая масштаб предстоящих задач, предложенные Минцифры сроки до 2036 года для отдельных случаев выглядят как компромисс между темпами импортозамещения, затратами на него и необходимостью сохранить устойчивость критической инфраструктуры связи.

Получится ли на этот раз?

