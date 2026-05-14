Мобильная связь: Было время, и сроки смещали… - переводу КИИ на российское ПО дадут больше времени?

MForum.ru
14.05.2026,
Минцифры, по данным Интерфакс, подготовило проект постановления, устанавливающий новые, более мягкие сроки перевода значимых объектов критической информационной инфраструктуры на российское ПО.
Основной дедлайн для большинства объектов КИИ - 1 января 2028 года, однако предусмотрены важные исключения. Если на типовом объекте КИИ до 2026 года уже был реализован особо значимый проект или заключен контракт на разработку отечественного софта, срок могут сдвинуть до 1 января 2031 года. Для наиболее сложных случаев, когда такие проекты стартуют в 2026-2027 годах, допускается переход до 1 января 2036 года.
Новые объекты КИИ, созданные после 1 января 2027 года, должны полностью перейти на российский софт в течение 5 лет.
Для операторов связи новые сроки, если проект станет постановлением правительства, означают необходимость активно заниматься импортозамещением ключевых систем, однако полученные отсрочки позволят более планомерно заменить зарубежные решения на отечественные без ущерба для надёжности сетей. И, возможно, позволят сделать расходы на это более посильными, "размазав" их во времени.
По состоянию на конец 2025 года, более 50% субъектов КИИ так и не перешли на российское ПО. Среди основных причин участники рынка называли стоимость и сложность миграции.
Целевой уровень импортозамещения для КИИ сейчас установлен на отметке 95%, причём особый акцент сделан на внедрение российского искусственного интеллекта. (Хм…)
Контроль за переходом на российский софт обещает быть жёстким. Должны быть назначены ответственные менеджеры в высоком ранге. Будут проводиться проверки.
Для телеком-отрасли это означает, что операторы должны не только заменить ПО на российское, но и обеспечить соответствие систем требованиям безопасности. В частности, владельцы значимых объектов КИИ обязаны будут создать системы обеспечения информационной безопасности, регулярно искать и устранять уязвимости, соблюдать парольные политики, обновлять антивирусные базы. И, конечно, перевести ядро опорной сети на российское ПО.
Учитывая масштаб предстоящих задач, предложенные Минцифры сроки до 2036 года для отдельных случаев выглядят как компромисс между темпами импортозамещения, затратами на него и необходимостью сохранить устойчивость критической инфраструктуры связи.
Получится ли на этот раз?
--
теги: мобильная связь объекты критической инфраструктуры критической информационной инфраструктуры отечественное ПО
--
Публикации по теме:
28.01. Вьетнам и ЕС будут крепить дружбу в области полезных ископаемых, микросхем и 5G
20.01. Спутниковый IoT стремительно растёт: $6,4 млрд к 2030 году
22.12. LEO-созвездия дополнят возможности GEO-спутников GNSS в обеспечении точной навигации
12.12. Почему Amazon Leo и AST SpaceMobile важны в мире Starlink
29.10. Анатолий Ильяич, Ericsson: "5G для критически важных сетей национального масштаба"
29.10. Российские производители электроники
06.10. Beeline Kazakhstan подписал соглашение о шеринговом развитии сети
10.07. ГК Микрон - рост выручки на 18% на фоне негативной динамики рынка в 2019 году
09.07. AT&T и Accenture обеспечат услугами частной сети нефтяников Луизианы
15.06. Huawei ищет любви и дружбы на рынке Таиланда
22.05. Микрон отчитался за 2019 год ростом выручки на 18%
03.11. Рынок частных сетей LTE и 5G к 2023 году достигнет $8 млрд
30.07. Конспекты: В Микроне ответили на вопросы журналистов
30.07. Конспект: Микрон-2018. Рост на новых рынках
11.06. Микрон презентовал IoT-устройство контроля наполненности мусорных контейнеров
26.01. Китай грозится ответом Канаде за отлучение Huawei
27.12. Микрон выпустил микроконтроллер защиты данных для интернета вещей
11.12. Микрон приглашает принять участие в конференции "Разработка доверенных систем связи и управления"
29.11. Микрон и ISBC создали первую российскую систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне
19.11. ISBC
14.05. Было время, и сроки смещали… - переводу КИИ на российское ПО дадут больше времени?
13.05. Как данные Ookla позволили сделать выводы о прогрессе оборудования глобальных вендоров
13.05. «Вечный двигатель» или научный прорыв? Экс-сотрудник NASA привлёк $12 млн на чип, работающий "от квантового вакуума"
13.05. Спотовые цены на MLC NAND утроились с конца 2025 года – «постарались» Samsung и Kioxia и спрос на память для ИИ
13.05. AST SpaceMobile достигла скорости почти 99 Мбит/с на спутниках первого поколения
13.05. МТС в Красноярском крае - сеть 4G расширена на смотровую площадку на Думной горе
13.05. МегаФон в Красноярском крае – новая БС построена в «зеленой зоне» под Канском
13.05. МТС в Иркутской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями
12.05. Индийская Cyient выходит на рынок силовых GaN-полупроводников
12.05. МТС в Тамбовской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями
12.05. Билайн в Челябинской области - охват 4G расширен в 15 малых населенных пунктах
12.05. МегаФон в Удмуртии - сеть расширена в 5 сёлах Увинского района
12.05. МТС в Нижегородской области ускорил мобильный интернет на Нижегородской ярмарке к ЦИПРу
12.05. Билайн запустил услугу безлимитных звонков на номера других операторов
12.05. В 2025 году бизнес и госсектор приобрели около 120 тысяч принтеров и МФУ «российского происхождения»
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально
08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально
07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320
07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86