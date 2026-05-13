Мобильная связь: Как данные Ookla позволили сделать выводы о прогрессе оборудования глобальных вендоров

Аналитическая компания Ookla эксклюзивно поделилась с Light Reading результатами масштабного исследования производительности оборудования RAN в трёх крупнейших мобильных сетях США - AT&T, Verizon и T-Mobile. Удивит ли вас тот факт, что ключевым фактором, определяющим скорость и надёжность, стал не бренд вендора, а возраст аппаратной части? На мой взгляд, этого и следовало ожидать.
Интересно было почитать о сети AT&T. Дело в том, что в отличие от стандартной для больших операторов практики, компания AT&T практически отказалась от «двухвендорного» подхода в пользу Ericsson. В итоге на конец 2025 года на сети AT&T доля БС шведов на этой американской сети выросла до 84.2%. Ожидалось, что это повысит качество работы сети. Но вот, что интересно. По мере демонтажа старых БС Nokia, которые заменяли на БС Ericsson, доля неудачных попыток загрузки данных (downlink task failure rate) на остающейся инфраструктуре Nokia показала заметное улучшение – с 12% доля сократилась до 5% (данные Ookla). А это практически столько же, сколько показывает Ericsson - 4.9%. Выходит, недостаточно качественная работа решений Nokia ранее была связана не с тем, что оборудование этой компании в целом уступает решениям Ericsson, а тем, что оператор не заменил своевременно старые БС на новые.
На сегодня, по данным Ookla, лидерство по доле рынка в США занимает Ericsson, чье оборудование использует и AT&T (почти эксклюзивно, привет, vendor-lock!), и Verizon, и T-Mobile. А Nokia оказалась даже не на втором месте, а на третьем, поскольку ее оборудование стоит только на части сети T-Mobile. А на втором месте – Samsung, решения которой занимают 40% от всего радиооборудования компании Verizon.
Причем именно у Samsung была зафиксирована наилучшая спектральная эффективность – 4.69 Мбит/с на 1 МГц (в сети 5G SA, разумеется), тогда как у Ericsson этот показатель получился равен лишь 3.87, а у Nokia 3.72 (по тестам Ookla RootMetrics).
Так что, пока мы говорим о глобальных вендорах, возраст установленного оборудования значит куда больше, чем логотип на корпусе БС. Важно понимать об оборудовании какого уровня мы говорим, например, в новейших БС Ericsson используются чипы, выпускаемые по техпроцессу 3 нм, недоступные в некоторых странах.
В этом плане можно сделать и более далеко идущий вывод - если у операторов много денег, они могут себе позволить заменять оборудование на новое чаще, чем операторы, чьи ресурсы более ограничены. Что же, ничего нового, как правило, чем больше платишь за услугу, тем она качественнее, разумеется, пока речь идет о здоровом рынке с высокой конкуренцией и низкой фискальной и регуляторной нагрузкой.
теги: мобильная связь США радиооборудование базовые станции оборудование радиоподсистемы доли рынка телеком вендоры
