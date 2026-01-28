Мобильная связь: МТС в Омской области - в селе Знаменское начали работать две отечественных БС

MForum.ru
28.01.2026,
МТС сообщает об установке и запуске в работу двух базовых станций сотовой связи производства компании Иртея. Они работают в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая поддержку мобильного интернета и голосовой связи. Обеспечено покрытие сотовой связи для более чем 5 тысяч жителей села.
«При выборе мест для размещения базовых станций мы, как правило, отдаем предпочтение селам. Это связано с тем, что новое оборудование позволяет обеспечить качественное LTE-покрытие на большой территории с помощью небольшого количества оборудования. Иными словами, одной-двух «дальнобойных» базовых станций достаточно, чтобы накрыть сетью МТС и само село, и прилегающую к нему территорию», — прокомментировал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
МТС реализует масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. До 2030 года компания планирует развернуть на своей сети 20 тысяч базовых станций Иртея.
Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии», который является частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», к 2030 году в России должна быть достигнута стопроцентная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги МТС Омская область развитие сетей мобильная связь отечественная инфраструктура отечественное радиооборудование Иртея базовые станции
--
Публикации по теме:
16.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Омской области - сеть LTE запущена еще в 18 населенных пунктах / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Омской области - оператор задействовал дополнительные частоты под LTE в Березовке и Колосове / MForum.ru
06.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Омской области - услугу 4G впервые получили Белоусовка и Чикишево / MForum.ru
16.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Омской области - продолжается расширение сети в малых и отдаленных населенных пунктах / MForum.ru
04.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Омской области - интернет стал быстрее в спальных районах Омска / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru