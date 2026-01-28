Мобильная связь: МТС в Омской области - в селе Знаменское начали работать две отечественных БС

28.01.2026, MForum.ru

МТС сообщает об установке и запуске в работу двух базовых станций сотовой связи производства компании Иртея. Они работают в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая поддержку мобильного интернета и голосовой связи. Обеспечено покрытие сотовой связи для более чем 5 тысяч жителей села.

«При выборе мест для размещения базовых станций мы, как правило, отдаем предпочтение селам. Это связано с тем, что новое оборудование позволяет обеспечить качественное LTE-покрытие на большой территории с помощью небольшого количества оборудования. Иными словами, одной-двух «дальнобойных» базовых станций достаточно, чтобы накрыть сетью МТС и само село, и прилегающую к нему территорию», — прокомментировал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

МТС реализует масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. До 2030 года компания планирует развернуть на своей сети 20 тысяч базовых станций Иртея.

Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии», который является частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», к 2030 году в России должна быть достигнута стопроцентная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G.

