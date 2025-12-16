Развитие сетей: МТС в Омской области - сеть LTE запущена еще в 18 населенных пунктах

16.12.2025, MForum.ru

В Омской области продолжается реализация федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Оператор МТС впервые обеспечил связью стандарта LTE и мобильным интернетом 18 малых населённых пунктов региона.

Новые базовые станции появились в Исилькульском, Колосовском, Саргатском и Тевризском районах. Большинство подключённых сёл и деревень - совсем небольшие, например, Новооблонь (156 жителей) и Яготово (около 200 жителей). Тем не менее, в целом доступ к мобильной связи и цифровым сервисам МТС получили более 15 000 жителей области только за 2025 год.

«Доля сельского населения в Омской области составляет примерно 47%, и пока не все из них имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Чаще всего в небольших селах живут пожилые люди, для которых в первую очередь важна возможность голосовой связи. Однако с каждым годом люди старшего возраста начинают осваивать цифровые сервисы: маркетплейсы, госуслуги и прочее. Мы стремимся закрыть эту потребность, а потому активно развиваем сеть в регионе», — подчеркнул директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Это часть масштабной работы с телекомом в регионе. С 2022 года в рамках госпрограммы Устранение цифрового неравенства (УЦН) доступ к современной связи в регионе был обеспечен для 121 населённого пункта с населением от 100 до 1000 человек.

Общие темпы развития инфраструктуры сотовой связи в регионе остаются высокими. По итогам 2024 года операторами связи в Омской области было построено более 200 новых и модернизировано около 850 существующих базовых станций, а также проложено свыше 200 км волоконно-оптических линий.

Среди поселков с новым покрытием есть уникальные природные и туристически привлекательные места, куда приезжают, чтобы узнать об истории родного края. В частности, село Никольское Усть-Ишимского района, где расположено древнее городище и самая длинная деревянная лестница в области. Село Слобода Знаменского района когда-то было центром старообрядцев и стояло на старом Московско-Сибирском тракте, небольшой участок которого до сих пор сохранился.

теги: сотовая связь телеком развитие сетей Омская область МТС

