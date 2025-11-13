Развитие сетей: МегаФон в Омской области - оператор задействовал дополнительные частоты под LTE в Березовке и Колосове

MForum.ru
13.11.2025,
МегаФон завершил модернизацию телеком-объектов в ряде сел Омской области, задействовав дополнительные частоты для сети LTE. Доступные абонентам скорости мобильного интернета могут достигать 100 Мбит/с.
Для этого были задействованы низкие и высокие частоты, что позволило нарастить пропускную способность сети, что означает, что одновременно большее количество абонентов могут ее использовать.
В радиус действия базовой станции в Колосовке попало не только все село, но и рядом расположенная деревня Трещёткино, а также важная региональная трасса, проходящая через населённый пункт «Старосолдатское — Колосовка». Скорость передачи данных здесь составляет до 30 Мбит/с. Телеком-сигнал из Березовки в свою очередь «долетает» до соседнего села Сосновка и аула Тулунбай. Скорость мобильного интернета достигает 100 Мбит/с.
«Березовка и Колосовка — сёла крупные — здесь суммарно проживает 7,5 тысяч человек, развита социальная инфраструктура, работают сельскохозяйственные предприятия. Чтобы все жители смогли пользоваться современными цифровыми сервисами на комфортных скоростях и стабильном соединении, мы регулярно модернизируем телеком-инфраструктуру и строим новые базовые станции. Например, в Колосовском районе области, максимальные скорости мобильного интернета выросли за последний год на 29%», — отметил директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин.
