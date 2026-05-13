Мобильная связь: МегаФон в Красноярском крае – новая БС построена в «зеленой зоне» под Канском

13.05.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает об установке базовой станции в «зеленой зоне» Канска, где расположены горнолыжный комплекс, базы отдыха и детские лагеря. По данным оператора, новое оборудование поддерживает технологию VoLTE и обеспечивает скорость мобильного интернета до 75 Мбит/с. Было непросто выбрать оптимальное расположение БС с учетом рельефа местности и различной плотности застройки.

Инженеры использовали сочетание низких и средних частот, что позволило добиться устойчивого покрытия LTE-сети на большой территории. В зону действия базовой станции попали частные дома в районе улиц Залесной и Боровой, железнодорожная станция Старая Иланка, остановки общественного транспорта и автодороги. Строительство базовой станции также расширило зону обслуживания технологии VoLTE, обеспечивающей улучшенное качество передачи голоса. -- теги: мобильная связь МегаФон развитие сетей Красноярский край --

© Алексей Бойко, MForum.ru

