Мобильная связь: МегаФон в Красноярском крае - покрытие LTE расширено новыми базовыми станциями в Дивногорске и Усть-Мане

Как сообщает оператор, МегаФон запустил базовые станции на улице Старый Кит и Нижнем проезде в Дивногорске, а также построил 3 станции в дачных массивах у Усть-Маны. Оборудование задействовало низкие, средние и высокие частотные спектры.

По данным компании, максимальная скорость передачи данных в зоне действия новой инфраструктуры достигает 100 Мбит/с, средняя - 25 Мбит/с. Поддерживается VoLTE.

Устойчивое LTE-покрытие обеспечено для около 20 садовых товариществ, а также для туристических локаций - пляжа Манский плёс и баз отдыха «Брусника» и SkyCamp. Через Дивногорск проходит федеральная трасса «Енисей», соединяющая Красноярский край – Хакасию – Туву, водители и пассажиры тоже смогут пользоваться интернетом в зоне покрытия новых БС.

«Мы усилили сеть в наиболее загруженных точках, чтобы обеспечить стабильное покрытие для наших абонентов, которые там живут или приехали на отдых», - отметил директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.

