Микроэлектроника: Еврокомиссия предложила на время смягчить санкции в отношении китайской компании, чтобы спасти свой автопром

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что прогноз продаж CPU на $200 млрд включает и рынок Китая. Ну, как заявил, согласно цитате, которую приводит Reuters, на вопрос журналиста «включает ли этот прогноз Китай», он ответил «думаю, да». Обычно так говорят, когда нет полной уверенности.
Почему вообще зашла речь о центральных процессорах, когда Nvidia известна, прежде всего, своими GPU?
Потому что все больше компаний проникается идеями агентного ИИ, то есть систем, выполняющих автономные функции. А их на сегодня реализуют на базе CPU, а не GPU. Nvidia уже подготовилась к тому, чтобы расширить спектр своих потоков доходов и на рынок CPU, разработав CPU Vera, и намерена продавать их в том числе и в Китай, наряду с GPU, - американская компания в конце концов сумела убедить американских чиновников в необходимости разрешения на поставки ее продукции в Китай, в частности, чипов GPU H200.
Но не все так просто.
С момента, когда была получена отмашка в США на поставку в Китай чипов H200 для примерно 10 компаний, еще ни одна из них не воспользовалась этой возможностью, по крайней мере «по белому», ссылаясь на «неодобрение» в этом вопросе со стороны своего правительства.
Ситуацию пока что не изменила и поездка Дженсена Хуанга в Китай в составе в американской делегации, которая летала на поклон на переговоры вместе с «командой Т».
В Китае не спешат разрешать бизнесу продолжать закупать чипы ИИ у Nvidia. То ли в качестве «урока» заокеанским «партнерам», то ли ради поддержки отечественного производства чипов ИИ.
Одновременно с этим на Тайване идет расследование «незаконного экспорта» высокопроизводительных серверов ИИ, произведенных компанией Super Micro с использованием микросхем Nvidia, подпадающих под экспортный контроль США. Министерство юстиции США предъявило обвинения трем лицам, связанным с этой компаний за «содействия контрабанде в Китай американских технологий ИИ на сумму не менее $2.5 млрд».
В общем, все происходящее между США и Китаем в области микроэлектроники и ИИ можно выразить словосочетанием, которое иногда пишут в соцсетях о своем семейном статусе: «все сложно». В целом, похоже, этот раунд выигрывает Китай. Хотя бы потому, что в отличие от США (и Европы) выглядит более последовательным в своей политике.
