Микроэлектроника: Стали известны планы Конгресса США расширить экспортные ограничения против Китая - речь вновь об оборудовании ASML

Американские законодатели предложили законопроект, который может еще более ограничить компании ASML, Нидерланды, возможности продаж оборудования в Китай. Если он будет принят, что вероятно. Об этом сообщает Reuters.

ASML остается доминирующим производителем фотолитографов, несмотря на попытки Китая разработать собственные решения (силами SMEE), а также на активности японской Nikon.

В ASML надеются получить от продаж в Китае порядка 20% от всего объема выручки, новая регуляторика вряд ли затронет оборудование, не связанное с передовыми чипами. Соответственно, потери компании не должны превысить 10%, что, впрочем, было бы для компании весьма существенным. С другой стороны, существующий дефицит чипов заставляет производителей правдами и неправдами расширять имеющиеся у них мощности, выкупая у производителей оборудования все, что они могут произвести.

