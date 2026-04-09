Микроэлектроника: Стали известны планы Конгресса США расширить экспортные ограничения против Китая - речь вновь об оборудовании ASML

MForum.ru
09.04.2026,
Американские законодатели предложили законопроект, который может еще более ограничить компании ASML, Нидерланды, возможности продаж оборудования в Китай. Если он будет принят, что вероятно. Об этом сообщает Reuters.
ASML остается доминирующим производителем фотолитографов, несмотря на попытки Китая разработать собственные решения (силами SMEE), а также на активности японской Nikon.
В ASML надеются получить от продаж в Китае порядка 20% от всего объема выручки, новая регуляторика вряд ли затронет оборудование, не связанное с передовыми чипами. Соответственно, потери компании не должны превысить 10%, что, впрочем, было бы для компании весьма существенным. С другой стороны, существующий дефицит чипов заставляет производителей правдами и неправдами расширять имеющиеся у них мощности, выкупая у производителей оборудования все, что они могут произвести.
теги: микроэлектроника ASML регулирование Китай США геополитика и микроэлектроника
Публикации по теме:
07.03. ASML продолжает строить ремонтно-сервисный центр в Пекине, несмотря на ужесточение экспортных ограничений
16.01. Конкуренты объединились, чтобы объявить о необходимости перетряхнуть телеком-отрасль Европы
13.11. Китай ломает прогнозы западных аналитиков в отношении перспектив глобального рынка микроэлектроники
22.04. ASML расширяется в Нидерландах в ожидании удвоения объемов бизнеса
03.04. Самая сложная инженерная задача TSMC
26.03. Китай без доступа к технологиям ASML не останется?
22.03. США расследует связь SMIC и Huawei
22.03. Intel получит от правительства $20 млрд. Но не сразу
11.03. Технологическим прорывом в изготовлении микросхем Huawei обязана американским поставщикам производственного оборудования
07.03. В Нидерландах развиваются стартапы в области полупроводников, но жизнь их сложнее, чем в США и ряде других стран
07.03. США призывает союзников ужесточить доступ Китая к чиповым технологиям
09.04. Стали известны планы Конгресса США расширить экспортные ограничения против Китая - речь вновь об оборудовании ASML
09.04. Группа Rubytech и Yadro подтвердили совместимость серверов с платформой ИИ «Скала^р МИИ»
09.04. МегаФон в Алтайском крае - покрытие 4G обеспечено еще в трёх сёлах
09.04. Производители печатных плат недовольны проектом локализации Минпромторга и предлагают корректировки
08.04. Таиландский оператор Thaicom заключил соглашение с Amazon Leo
08.04. Авария одного спутника оставила без ТВ полмиллиона россиян - перспективы?
08.04. И Пакистан туда же, $17 млн на подготовку инженеров в области полупроводниковой индустрии
08.04. Минпромторг предлагает возможности заявиться на предоставление субсидий на НИОКР в области средств производства электроники
08.04. Мировой рынок оборудования для чипов взлетел до $135 млрд!
08.04. Операторы башенной инфраструктуры хотят, чтобы регулирование учитывало и их интересы
08.04. МТС в Хакасии запустил проект дистанционного мониторинга электрических сетей в Абакане
08.04. МегаФон в республике Бурятия - связь улучшена новой базовой станцией в селе Покровка
08.04. Intel присоединяется к проекту «фабрике мечты» Маска
08.04. Четверть российских компаний переходят к системному внедрению ИИ
08.04. МегаФон в Якутии – покрытие 4G обеспечено еще в пяти сёлах
09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов
09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов
08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов
08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение
08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов
07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2
01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти