Слухи: Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая

19.05.2026,
Realme продолжает раскрывать подробности о грядущем смартфоне 16T (анонс в Индии 22 мая). Ранее производитель подтвердил батарею 8000 мАч. Теперь появились новые детали.
Смартфон получит основную камеру 50 МП (f/1.8) на сенсоре Sony IMX852. На задней панели предусмотрено крошечное зеркальце — его можно использовать для съемки селфи основной камерой (качество будет выше, чем у фронталки, за счет лучшего сенсора и оптики).
Компания обещает «шесть лет плавной прокрутки» (вероятно, речь идет о длительной производительности без замедлений). Подтверждена поддержка зарядки 45 Вт, bypass-зарядки (питание в обход батареи для снижения нагрева в играх) и реверсивной проводной зарядки. Realme также гарантирует «семилетнее здоровье батареи» (сохранение емкости).
6.8-дюймовый экран имеет частоту 144 Гц и пиковую яркость 1200 нит. Телефон сертифицирован по стандарту IP69 (пыленепроницаем, защита от воды и струй под давлением). Толщина — 8.88 мм.
Цвета: красный Starlight Red, черный Starlight Black и зеленый Aurora Green. Согласно Geekbench, устройство работает на MediaTek Dimensity 6300 с 8 ГБ оперативной памяти.
Realme 16T — это смартфон-долгожитель с фокусом на автономность (8000 мАч), прочность (IP69) и удобство (зеркальце для селфи). Сочетание большой батареи и защиты IP69 редкость в бюджетном/среднем сегменте.
Dimensity 6300 (6 нм) — процессор начального уровня. Он не для тяжелых игр, но в паре с 8000 мАч обеспечит отличное время работы.
45 Вт — для 8000 мАч это не очень быстрая зарядка (полная зарядка займет ~2 часа). Однако bypass-зарядка порадует геймеров.
Зеркальце для селфи — необычное решение. Качество фото на основную камеру будет выше, чем на фронталку (особенно при слабом освещении). Но это неудобно: нужно повернуть телефон, смотреть в зеркальце, нажимать кнопку спуска.
Realme 16T — нишевый продукт для тех, кому важна батарея и прочность. Если цена будет в районе $200-250, он может стать популярным. Если дороже — покупатели выберут OnePlus Nord CE6 или Samsung Galaxy M56.
Ждем 22 мая — цены и даты старта продаж. Пока Realme 16T выглядит как крепкий середняк с уникальными фишками (зеркальце, IP69). Посмотрим, как он покажет себя на рынке. Но 8000 мАч и защита IP69 — веские аргументы.
© Антон Печеровый,
