Анонсы: Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий

Xiaomi запустила в Индии Redmi A7 Pro 5G — первую "Pro" модель в бюджетной серии Redmi A. Смартфон приносит в начальный сегмент большой экран, увеличенную батарею и новейшую прошивку HyperOS 3 с AI-функциями.
A7 Pro 5G оснастили 6.9-дюймовым HD+ IPS LCD-дисплеем с разрешением 1600×720 пикселей, частотой 120 Гц и частотой опроса сенсора 240 Гц. Пиковая яркость — 800 нит. Экран поддерживает DC Dimming и имеет сертификаты TÜV Rheinland за низкий уровень синего света, отсутствие мерцания и комфортный для циркадных ритмов режим.
Wet Touch Technology 2.0 позволяет экрану корректно реагировать на касания даже влажными или масляными пальцами.
Толщина корпуса — 8.15 мм, вес — 210 г. Цвета: черный, синий туман и закатно-оранжевый.
В основе — 6-нанометровый восьмиядерный Unisoc T8300 с частотой 2.2 ГГц и графикой Mali-G57. Оперативная память — 4 ГБ LPDDR4X, накопитель — 64 или 128 ГБ UFS 2.2 с возможностью расширения до 2 ТБ microSD. Поддерживается виртуальное расширение RAM до 8 ГБ.
Беспроводные модули: двухдиапазонный 4G VoLTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.4, GPS с GLONASS, Galileo и BDS.
Смартфон работает на Android 16 с оболочкой Xiaomi HyperOS 3. Из коробки доступны Google Gemini, Circle to Search, HyperIsland для многозадачности и Xiaomi Interconnectivity. Xiaomi обещает 4 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности — отличный показатель для бюджетного сегмента.
Основная камера — 32 МП с HDR+ и ночным режимом. Фронтальная — 8 МП с режимом красоты и ночным режимом. Дополнительные инструменты: AI Sky и Document Mode.
Аккумулятор — 6300 мАч с зарядкой 15 Вт и реверсивной 7.5 Вт. Рассчитан на 1000 циклов зарядки, сохраняя более 80% емкости после четырех лет использования.
Конфигурация 4/64 ГБ оценена в 11 499 индийских рупий (~$135), за 4/128 ГБ можно приобрести 12 499 индийских рупий (~$147). Продажи стартуют 15 апреля на Amazon, mi.com и в розничных магазинах. Доступна беспроцентная рассрочка до трех месяцев.
Redmi A7 Pro 5G выходит на переполненный рынок, где уже есть Realme Narzo 100 Lite 5G и другие конкуренты. Xiaomi сделала несколько неожиданных ходов.
Во-первых, переход с MediaTek на Unisoc T8300. Это не самый известный чип, но его производительность в синтетических тестах должна быть на уровне Dimensity 6100+. Главный вопрос — оптимизация и долгосрочная поддержка.
Во-вторых, HyperOS 3 с функциями AI. Circle to Search и Google Gemini в бюджетнике за 11 000 рупий — это серьезно. Обычно такие фишки появляются в смартфонах за 20 000+.
В-третьих, 6300 мАч — отличная батарея для этого класса. Правда, зарядка всего 15 Вт: наполнять такой объем придется долго (около 3 часов).
У Realme больше батарея и быстрее зарядка, у Xiaomi — свежий HyperOS с AI и более низкая цена. Покупатель будет выбирать между автономностью и функциональностью.
В любом случае, Redmi A7 Pro 5G — сильный игрок в бюджетном сегменте. Если Xiaomi справится с оптимизацией Unisoc и будет вовремя выпускать обновления, у смартфона есть все шансы стать бестселлером.
© Антон Печеровый,
